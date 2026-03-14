ШОК В СЪДА! Оправдаха Боян Расате за удара в ЛГБТ центъра – делото се обръща!

Оправдаха политика Боян Станков, известен като Боян Расате, за нанасяне на лека телесна повреда на активистка в ЛГБТ център през 2021 година в София.

За развитието по делото научи „България Днес“ от самия националист.

Решението е на Апелативния съд в столицата, който преди години го закова, че е виновен, но ВКС върна делото за ново разглеждане. Сега друг състав на въззивната инстанция, след като отново разпита свидетелите по делото, прецени, че няма достатъчно доказателства, които да сочат, че Расате е посегнал физически на активистката на ЛГБТ.

„Показанията на свидетелите, които са срещу мен, се разминават много. Те на всяко едно заседание разказват различни неща – версиите им се променят и се разминават доста. Според мен това изигра голяма роля в решението на Апелативния съд, с което бях оправдан. На последното заседание бяха разпитани и свидетели от наша страна, което също имаше значение. В крайна сметка съдиите казаха, че ме оправдават по обвиненията, но мотивите им ще станат ясни след около един месец“, разказва Боян Расате.

Политикът, който навремето дори се кандидатира за президент, казва, че се очаква това решение да бъде обжалвано от прокуратурата и от пострадалата Глория Филипова. Адвокатът ѝ Силвия Петкова няма толкова лесно да се предаде и делото отново ще попадне при върховните съдии.

Казусът с Расате се точи близо 5 години.

През 2021 година, по време на президентската кампания на партията на Расате – „Български национален съюз – Нова демокрация“, националистът и негови сподвижници нахлуха в ЛГБТ центъра „Рейнбоу хъб“ и изпочупиха имуществото. Впоследствие една от активистките – Глория Филипова, разказа, че Расате я е ударил в лицето.

По това време националистът имаше имунитет, който беше свален, а той самият беше арестуван. По-късно беше освободен под гаранция от 2500 евро, а прокуратурата му повдигна обвинения за хулиганство, което се отличава с изключителна дързост, и поиска 2 години условна присъда с изпитателен срок от четири години.

Първоначално Софийският градски съд го призна за невинен по обвиненията в побой, но му наложи 1500 евро глоба за хулиганските прояви. Впоследствие апелативните магистрати го осъдиха на 6 месеца пробация и да плати глоба на пострадалата. Тогава САС прие, че е напълно доказано, че именно Расате е ударил Филипова в лицето. Делото отиде във ВКС, но бе върнато заради пропуски, а сега друг състав на Апелативния съд го призна за невинен по обвиненията в насилие над Филипова.

Очаква се делото да продължи във Върховния касационен съд, който най-накрая да сложи край на тази близо 5-годишна сага.