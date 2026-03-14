Цеца с частен самолет у нас!

Звездата на сръбската музика Цеца Разнатович пристигна с частен самолет във Варна, където снощи изнесе мегаконцерт в зала „Конгресна“.

Певицата е придружена от антураж от около 15 души, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и охранител.

Според феновете на сръбската икона у нас, които имат и свой собствен Инстаграм профил – Ceca BG Fans, изпълнителката е изискала от организаторите в България да й бъде осигурена и охрана на местна звезда, както и специално посрещане на летището и ескорт до хотела.

Покоите на звездата ще бъдат в президентския апартамент на един от най-хубавите хотели в региона, като прозорците й ще гледат към Черно море. По настояване на певицата стаите на членовете на нейния екип също трябвало да бъдат в непосредствена близост до нейната, за да й бъдат на разположение през цялото време.

През годините певицата издава 16 албума, продадени в над 7 милиона копия, което я нарежда сред най-продаваните сръбски изпълнителки. Сред най-известните ѝ песни са „Кукавица“, „Београд“, „Иди док си млад“, „Лепотан“ и „Ципелице“. Именно някои от тях ще бъдат изпълнени на живо и във Варна, като кадри от залата показват, че пред сцената са наредени маси, на които ще бъде разположена част от публиката й.

До редакционното приключване на броя все още нямаше яснота дали и кога е кацнал частният самолет на Цеца.