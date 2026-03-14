Златка скача от радост: Отлагат екстрадацията на Карен

Разглеждането на искането за екстрадиция във Франция на половинката на Русата Златка – Карен Хачатрян, отново се отлага! Арменецът с българско гражданство е обвинен като част от международна група за манипулиране на тенис мачове.

Този път поводът за отлагането е поискан от защитата отвод на прокурора, научи „България Днес“. Доводите на Хачатрян са, че на последното заседание в края на януари обвинителят Тодор Тодоров е коментирал съдебния състав, с което е нарушил авторитета на съда. Твърденията са, че в разговор с журналист пред съдебната зала Тодоров е заявил, че закъснението на служителите на Темида от близо 40 минути за заседанието е недопустимо и затова той си тръгва. Освен това казал на Карен и брат му Юри, които също присъствали на разговора, че може да пуснат сигнал за закъснението.

„Всеки има право да си прави интерпретации“, каза прокурорът след докладваното искане за отстраняването му от производството.

За да се изясни ситуацията, вчера бяха разпитани присъствалите на разговора.

За отношението на обвинителя в съдебната зала проговори Арам Хачатрян – бащата на Карен. Той се оплака, че докато синът му е бил задържан в следствения арест, няколко пъти прокурорът е отказвал да го пусне на свиждане, макар да има такова право като негов защитник.

Карен и защитникът му Любомир Таков поискаха информация дали заради поискания отвод в Софийската градска прокуратура (СГП) е започнала дисциплинарна проверка срещу Тодоров.

Съдия Петя Крънчова и колегите ѝ решиха да отложат процедурата, докато се съберат всички доказателства за изнесените твърдения. Те изискаха документи от следствения арест колко пъти бащата е допускан да види сина си и ако е имало откази – какви са причините.

Ще се чака и изчерпателен отговор от и.ф. ръководител на СГП Емилия Русинова във връзка с евентуално образуване на проверка по отношение на Тодоров и сезирана ли е Етичната комисия за недопустимо нарушаване на авторитета на съда.

Отговорите се чакат в края на април, за когато е насрочено следващото заседание. Съдът информира за причината за отлагането френските власти.

Още в средата на октомври м.г. по искане на прокуратурата в Марсилия бяха издадени европейски заповеди за ареста на Карен и Юри Хачатрян, Дилян Янев и Анжел Янев. Анжел сам поиска да бъде предаден на френските власти, а процедурата при Дилян се забавя, тъй като апелативните съдии отправиха преюдициално запитване.

То е във връзка с настояване на защитата обвиняемите да бъдат съдени в България, тъй като част от престъпленията, ако има извършени такива, са станали на наша територия.

Питането е дали извършването на престъпната дейност, за която е издадена ЕЗА, изцяло или частично на територията на България, е достатъчно и самостоятелно основание за постановяване на отказ за екстрадиция, предвид възможността България да образува наказателно производство за същото престъпление.

Европейските магистрати, сред които и българският съдия Александър Корнезов, отговарят, че само основанията за териториална компетентност не са достатъчни за отказ на екстрадицията. Според решението при възможност за разглеждане на процес в две различни държави той трябва да бъде проведен от онзи съдебен орган, който се намира в най-подходящата позиция. В тази връзка е нужно да се преценят мястото на настъпване на причинените с престъплението вреди, местонахождението на пострадалите лица, достъпността и близостта на доказателствата и свидетелите, както и етапът, до който е достигнало наказателното производство във Франция.

Според разследващите в Марсилия нашенците са част от международна група от близо 14 души. Повдигнати са обвинения за организирана престъпна група, манипулиране на спортни срещи, пране на пари, корупция и т.н. – общо по 6 пункта. По данни на криминалистите групата е припечелила над 800 млн. евро.

Разследват се играчи от цял свят и се гледат под лупа турнири в Германия, България, Испания, Италия, Португалия, Турция, Канада, Съединените щати, Мексико, Египет и Тунис.

Според запознати следователите преглеждат видеоклипове от срещите, за да открият подозрителни инциденти. Видеоанализът може да подчертае съмнение, а не сигурност, и трябва да бъде подплатен и с други доказателства, коментират юристи.

Във френски медии се появява информация, че играчи извън Топ 100 на АТР са си признали пред разследващите как нарочно са губили мачовете си срещу пари.

Един от арестуваните разказал, че първоначално са му били предложени 500 евро. Той отказал, след което престъпната група увеличила сумата на 700, 1000, 2000 евро. На 5000 евро играчът приел.

Друг негов колега от корта признава, че се е забъркал в схемата, след като е загубил позиции в ранглистата. Трябвало е да плаща заеми и имал разходи за пътувания по турнири, където очаквал да се представи успешно.