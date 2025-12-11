Последни
Севдалина Спасова: Бърза помощ два пъти ме спаси след отравянето

Пиша сценарий за криминален филм, признава звездата

Севдалина Спасова: Бърза помощ два пъти ме спаси след отравянето

Пиша сценарий за криминален филм, признава звездата

Бърза помощ два пъти ме спаси след отравянето, призна Севдалина Спасова пред „Телеграф“.

Състоянието на любимата певица на България вече се оправя и тя дори вече се шегува с това, но след като се натрови с пържена цаца в края на ноември, е имало и драматични моменти.

Алергия

„Толкова много мина през главата ми! Сега съм на строг режим. Точно това, което обичам, ми е забранено да ям, за мен това сега са вредни храни. Развих алергия, а никога преди това не съм имала. Тя не е само обриви, а и прилошаване. През нощта веднъж сестра ми ме закара до Бърза помощ в Пловдив, после викнахме и у дома. Усещането е все едно на кръвното се събират двете граници или пък много бързо пада – такова е чувството. Това с кръвното ми се е случвало и затова го сравнявам с него. Веднъж на концерт в Перник точно на сцената ми прилоша. Избива студена пот и тогава започва да се нормализира организмът. Добре, че от публиката никой не разбра. Само аз си знам как успях да се справя!“ - признава авторката и изпълнителка на всенародната песен „Сине, сине“.

Тя разказва, че в момента е на много строг режим. „Само с кафето не успявам. От дете пия кафе - тогава беше инка и леблебия, която баба ми сама си правеше и ми даваше и на мен. Казах категорично на лекарката, че поне едно кафенце на ден ще си пия и тя ми го разреши“. А лекарката, д-р Константинова, е много добра алерголожка, хвали я певицата. Тя първо категорично й забранила кафе и й връчила списък с повечето от забранените продукти, както и такъв с примерно меню. Кафето изрично го написала с химикал, но после се смилила над Севдалина и й разрешила мъничко.

„Само с рибата ще бъде трудно, скоро няма да хапна риба след отравянето, а пържена цаца едва ли ще погледна“, признава звездата.

Коледа

Коледните празници Севдалина Спасова ще отбележи с постни неща. „Тези, които си ги приготвяме за Бъдни вечер, ще прелеят и в Коледа. А след това започвам едно по едно да хапвам и от „забранените“. Хапваш малко белтък - минава ден, нищо ти няма, значи става. После хапваш малко жълтък, има реакция, значи не става. И така нататък“ - разказва Севдалина.

„Сестрите в Пловдив много ме глезят, все гледат да ми приготвят някакви неща без месо и мляко“, обяснява звездата. А и с по-малката си сестра сега смятат да възродят една стара песен, която печели награди на „Пирин фолк“ през 1998 г. - „Ранено сърце“.

„Не смея да хапна нищо – орехи, макадамия, която толкова много обичам – нищо от това, само ги гледам.

Севдалина попита и почитателите си да й дадат съвети за хранителния режим и подходящи рецепти. А тя обеща на трима да направи награди с биопродукти. Единият от тях, с алое вера, много й помогнал да преодолее последствията от Хашимото и в момента поне в тази насока нямала проблеми.

Чинар

Севдалина Спасова сподели с „Телеграф“, че след отравянето започнала да пише и сценарий за криминален филм. Най-вероятно в него ще има и този нещастен случай с цаца, но засега пази в тайна подробностите кое как ще бъде в художествената фирма.

Тя използва времето и да бъде по-близо до природата през тези три седмици, откакто се случи инцидентът с отровната риба в супермаркета. Така отишла до легендарния 1100-годишен чинар в пловдивското село Белащица. Това дърво е мистично и дава много енергия, казват запознати. Вековното дърво се смята за най-обширното у нас. Обиколката му е над 14 метра, а височината е 15.

Севдалина много се сприятелила и с едно куче на приятелка. То сякаш усеща болката й и се опитва да я успокои с номерата си.

