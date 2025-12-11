Певицата Жана Бергендорф: Любовта ни със Светослава е съдбовна

"Познаваме се от седем години. Имаше лек флирт, но Жана тогава се уплаши. И изчезна." Това разкри тези дни Светослава, интимната приятелка на Жана Бергендорф. Двете се появиха за първи път заедно и разказаха подробности за отношенията си в подкаста на плеймейтката Нора Недкова.

И забъркалата се през последните години в немалко скандали певица, и нейната любима обаче са единодушни, че "връзката им е съдбовна". "Но това - да изчезвам, ми е един от навиците", признава си с лек смях Жана.

"Аз обаче бях много постоянна и успях. Постепенно станаха нещата между нас", пояснява избраницата на ексцентричната изпълнителка.

И двете посочват в един глас, че родителите им изобщо не им създавали проблеми заради тяхната любов, която все още скандализира феновете на "традиционните ценности" у нас. "Майка ми беше много щастлива", споделя с лъчезарна усмивка Светослава. "Моите родители също нямаха нищо против. Винаги са били много дипломатични и са ме подкрепяли", твърди певицата.

Въпреки че приятелите им не приели толкова еднозначно романа им, Бергендорф е категорична, че "абсолютно не я интересува какво мислят другите".

"Аз затова не съм удобна на толкова хора, защото не се съобразявам с това, което те искат от мен. Давам им това, което мога да си позволя да дам. Но личните ми отношения са си лични и не са тяхна работа", категорична е Жана.

Тя не се колебае да опише и "механизма" на удоволствието, което могат да си дадат една на друга две дами. "Жените са по-нежни и знаят какво би допаднало на партньорката им. В самите отношения има баланс, защото и двете например чистим. Но няма толкова битовизми. Имаме много сходни характери със Светослава и дори са ни казвали, че сме като сестри. И косите ни са в един огнен цвят", сподели Бергендорф.

Вярна на любовта си към провокациите, влюбената до уши певица хвърля и бомбата, че Светослава не е първа в сърцето й.

"Преди нея имах връзка с друга жена", издаде за сефте Жана. "Две години след като Светослава ме нападна и аз избягах, започнах връзка с жена, която не беше известна, защото две известни трудно могат да живеят под един покрив. Аз съм много властен човек и не обичам такъв "конфликт на интереси", наблегна Жана.

"С нея е много интересно. На моменти - и малко стресиращо. Но се гордея с нейната заслужена популярност и повечето време ми е приятно", посочи на свой ред любимата на оказващата се постоянно в "окото на бурята" изпълнителка.

"При мен да започна да харесвам жени се получи не по рождение като при Светослава, а впоследствие, поради грешни избори на мъже за връзките ми", уточни Жана Бергендорф, която е майка на син от разпаднал се преди време брак.