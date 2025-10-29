Българският Сталоун: Брадърът Виктор – сценарист и звезда в нов екшън

Лентата ще е по книгата му, кани Ивайло Захариев за главна роля

Скандалният и харизматичен Виктор от "Биг брадър" ще снима филм! Лентата ще е по собствената му книга, която описва като криминален роман с елементи от истинския му живот, пише "България Днес".

Историята, която ще оживее на екрана, ще напомня на зрителите хитовете "Под прикритие" и "Южен вятър", но с щипка лична драма, страст и суров реализъм.

Главните роли ще бъдат поверени на самия Виктор и на популярния актьор Ивайло Захариев, добил слава с превъплъщението си в Мартин от "Под прикритие".

"Ивайло го познавам от осем години. Снимахме заедно в един подкаст. Той има близка до моята енергия и в негово присъствие се чувствам много спокоен", споделя Виктор.

Двамата ще влязат в образите на герои от тъмния свят на престъпления, власт и измами - история, в която границата между добро и зло се размива, а приятелството се подлага на най-тежкото изпитание.

По думите на мачото сюжетът е вдъхновен от собствени преживявания и реални лица от българския ъндърграунд.

"Ще бъда като Силвестър Сталоун - ще си напиша историята и ще изиграя главната роля", категоричен е Виктор.

Преди да се впусне в киното, бургазлията вече беше сред най-обсъжданите участници в миналия сезон на "Биг брадър", където показа най-вече чувствителната си страна. В къщата зрителите го запомниха с връзката му с Беба. Тяхната любов се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи по време на сезона.

Извън риалитито Виктор е човек с много лица - поет, модел, инфлуенсър и бивш кандидат за общински съветник в Бургас. През 2017 г. печели титлата "Най-добър еротичен модел на България", а малко след това става подгласник в конкурса "Мистър София".