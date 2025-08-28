БАНДИТИ инфлуенсъри: Очите, Баретата и Куката се вихрят в социалните мрежи (СНИМКИ)

Ъндърграундът се преместя в социалните мрежи. Известните кримки Димитър Желязков - Митьо Очите, Златомир Иванов - Златко Баретата и Камен Балбузанов-Куката се изявяват като инфлуенсъри.

Само преди дни Златко Баретата се появи изненадващо в тикток канал за фитнес маниаци. 56-годишната бивша барета и ъндърграунд герой показа как поддържа форма, как тренира и какви упражнения прави. Този урок, както може да го наречем, се състоя в подкаста Аbnormal Official.

Освен тренировките и завидната форма Баретата разказа и за детството си, за борбата, която тренира преди години, както и за дългогодишния си опит в редиците на Специализирания отряд за борба с тероризма.

Пред Динко, който е основател на канала за фитнес маниаци в тикток, Баретата сподели, че дори зад решетките не е спирал да тренира дори и за миг. Например в следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ е вдигал туби с вода, за да не губи форма.

Всички знаят, че Иванов е изключително ловък с пистолета, но надали много хора подозират, че като малък е играл народни хора. Баретата дори е участвал и в постановки в самодеен театър. Той признава, че във „Вълкът и трите прасенца“ е бил вълкът. Иванов споделя също, че като дете е бил много послушен. После учи в спортно училище, започва да тренира борба. Работи за инкасо, работи и в столични дискотеки, а накрая отива в СОБТ.

Докато показва в колко добра форма е Баретата - набирания, дърпане на ластици, клекове, лицеви и някои други тактически упражнения, той разкрива как журналистите са му измислили този прякор, Баретата и преди е публикувал видеа как тренира, дори прави и йога упражнения под надзора на съпругата си. С него тренират и охранителите му, но този път това видео взриви нета. То задмина дори гледанията на видеата на Митьо Очите, който отдавна започна да се изявява като инфлуенсър.

Между двете кримки обаче има съществена разлика. Баретата показва как тренира, обяснява, че трябва да се води активен начин на живот, докато Очите предимно вдига наздравици в различни кръчми по родното Черноморие. Желязков често публикува видеа и снимки как е седнал на софрата с авери, как пие алкохол, как похапва всякакви вкусотии. От профила на Очите обаче се вижда, че не е изоставил тренировките. Той блъска зверски във фитнес залата, а килограмите, които вдига, са просто нечовешки. В тренировките на Баретата и на Очите също има голяма разлика. Баретата тренира повече за издръжливост, за ловкост, за рефлекси, а

Очите набляга на тренировките за трупане на мускулна маса. Желязков публикува и видео, в което си проличава друга негова страна. На кадрите несебърският бос обучава малкото си кученце Аркан. Дава му команди и проявява изключително търпение, защото малкото кане корсо все още се учи.

Друг роден бандит, който се изявява в социалните мрежи, след като излезе от пандиза, е Камен Балбузанов-Куката.

Той повече си прилича с Митьо Очите по начин на живота, което си личи от публикациите в профила му в Инстаграм. Куката постоянно е по заведения, ресторанти, пие уиски и си похапва сладко, сладко. Въпреки тези удоволствия, които си позволява, подобно на Митьо Очите плевенската кримка също е в доста добра форма.

Припомняме, че на сметката си Златко Баретата има една осъдителна присъда като шеф на наркогрупата „Фирмата“ и една оправдателна присъда като тартор на наркогрупа по морето. Очите лежа в пандиза за тартор на наркоорганизация, а в момента други дела срещу него продължават. Куката пък търка наровете в затвора в Плевен за изнудване, преди години името му бе свързвано и с разпространение на дрога.

Пандизчията Илия стана хит в тикток с над 700 хиляди харесвания дневно. Затворникът, наричащ себе си Илия, пуска по няколко видеа дневно от килията си, с която очевидно се гордее.

Освен екстрите в пандиза като плазмен телевизор, вентилатор, който на шега нарича „климатик“, пандизчията обича да снима и храната си. Тук е важно да отбележим, че затворът, от който снима Илия, изобщо не прилича на български зандан. В коментарите под видеата му феновете му също изразяват такива съмнения. Питат го дали е в България, защо въобще има телефон зад решетките, но Илия запазва мълчание. След Няколко дни отново взривява мрежата с поредния клип от затвора. Всяко от видеата на Илия, който не е ясно нито къде лежи, нито за какво, е аранжирано с чалга хитове.