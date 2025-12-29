Радина Боршош с първа Коледа като майка! С мъжа й се радват на новородения Юлиан

Един от най-щастливите моменти в живота на повечето жени настъпи и за чаровната актриса. Юлиан вече е тук. На 17 ноември 2025 г. Радина Боршош обяви най-щастливата новина за семейството си за годината - появата на първото си дете, малкия Юлиан Томашевич. Първите кадри, които Радина сподели, пазят интимността на момента - публикувана е снимка на миниатюрната ръчичка, а в съобщението й в социалните мрежи личи неподправена радост:

„Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни! И сме неописуемо щастливи! Сърцето ми е пълно". Новината бе широко разпространена и в медиите, които отбелязаха и че това е първото внуче за баща й, министърът на туризма, в оставка, Мирослав Боршош.

В публичните си послания Радина показва разбирателство към баланса между личния и професионалния живот: снимките от бременността, фините кадри от фотосесиите и кратките социални публикации загатват, че тя и партньорът и предпочитат да опазят част от семейния живот от любопитните очи на публиката, но и не крият напълно щастието, което проблясва в очите й.

Майката на Радина - Искра Владимирова, която е главен редактор в БТВ, също сподели щастието си, че са я "повишили в ранг "Баба" във Facebook, като продължи: "Имаме си Юлиан Томашевич - съвършено красив! Появи се и веднага ни взе сърцата и цялата обич на света е за него. Направо летя от щастие!"

На практика, в първите седмици след раждането, Радина очаквано и съвсем разбираемо избра да даде приоритет на възстановяването си и посрещането на новия член на семейството у дома - тихо, до най-близките хора, с подкрепата на любимия и на роднините. Интервютата й към този момент не са приоритет.

Професионално няма индикации за драматични паузи или отказ от сцената в дългосрочен план. Предвид досегашната й активност и ангажименти, включително изиграната главна роля на Ирина в „Тютюн“ във Варненския драматичен театър и други театрални заглавия, е реалистично да се очаква, че скоро тя ще съчетава майчинството с постепенни завръщания към сцена и проекти. Разбира се, конкретният график зависи от личния й избор, здравословното състояние и договорните ангажименти. Едно обаче е сигурно, публиката е безкрайно щастлива за нейната рожба Юлиан, но и няма търпение талантливата майка да се завърне на сцената, където буквално сияе.

Радина се омъжи за Владимир Томашевич преди малко повече от 2 години. Сватбата им бе красива и лятна, край язовир Искър, на едно от най-хубавите места за такива прекрасни поводи - сред природата. Изключително топъл и чист празник в сравнително тесен кръг от гости, сред които и лица от родния театър и ефир, което е напълно логично. Сватбата преминава музикално и романтично със специалното участие на група „Остава", която свири за гостите. Често именно фотографите по тези събития създават цялостната естетика, която остава като спомен след празника. В случая, снимковият архив от техните официални профили

говори за вкус към чистите, естествени кадри и за приоритет върху интимността на този съдбовен ден. Владимир като фотограф често е бил автор или участник в кадрите, които Радина е споделяла и ще споделя, а неговият визуален стил допълва сценичната и естетика и образ в социалните мрежи и медиите. В духа на декември месец, още от по-ранна възраст, актрисата споделя, че празниците, семейните традиции и близките й са изиграли важна роля в оформянето й като артист. Коледните празници винаги й носят специално усещане за „споделяне" и време за творческа рефлексия. За актрисата мечтаната Коледна трапеза не включва ястия, а да няма празен стол, никой да не липсва и всички около нея да бъдат здрави.

Тази Коледа ще й бъде и първа като майка. През годините понякога пазарува подаръци в последния момент или бърза с поръчките онлайн. Тази година със сигурност новият член на семейството е най-големият подарък за всички и нищо друго не им е нужно. Нова година е изключително голям празник в семейството, защото Радина тогава има рожден ден.

Всеки 31 декември, в навечерието на 1 януари, тя дава ново начало на календарната и на своята нова година. Веднъж споделя: „Празнувала съм рождения си ден на остров, на планина, на площада, в театъра, след представление на 31 декември и всеки от тях е бил прекрасен заради хората, с които съм споделила тези мигове." От години организацията става все по-сложна, предвид напредването на възрастта на всички и техните ангажименти, а тази със сигурност ще бъде непредвидима, но и по-спокойна, защото енергията й е фокусирана върху прекрасното й бебе, с което тя отгърна нова житейска страница и прие ролята на живота си - тази на майката!

Радина Боршош е познато лице както на театралната сцена, така и от екранни проекти. Приета е в НАТФИЗ преди едно десетилетие, в класа на Стефан Данаилов, но след смъртта на Ламбо тя завършва при асистенти от Академията. Радина е част от трупата на Народния театър "Иван Вазов", като е оставила следа с множество ключови роли в съвременния български репертоар, сред които: "Когато гръм удари...“, „Идеалният мъж“, „Бурята“, „Двубой“. Спектър от различни по драматургия постановки, който показва гъвкавост в драматичния и комичния репертоар на талантливата актриса.

В киното и телевизията прави впечатление с роли в „Алея на славата" в образа на Али, "Маймуна“, където си партнира с Юлиан Вергов, Ана Пападопулу и др., „Ние, нашите и вашите", "Ягодова луна" и редица още, които й носят по-широка популярност сред телевизионната публика. Във всички тези проявления Радина показва две качествени черти: артистична чувствителност към текста и силно сценично присъствие, които я правят предпочитана за героини със сложен вътрешен мир.

Артистичните й избори от модерни драматургии до екранизации, изграждат профил на актриса, която търси предизвикателства, а не лесни роли и бърза слава. Тя е в етап на личен и професионален преход. Публичните сигнали сочат, че ще запази артистичната си идентичност, но вече като родител. Публиката и професионалната общност ще следят внимателно кога и как ще се върне на сцената, дали ще избере постепенно рестартиране, дали ще комбинира снимачен график с грижи за детето или ще поеме по-други творчески проекти. Всички тези избори ще очертаят следващата глава от нейната кариера през Новата година!

Екипът на в. „Галерия“ й пожелава весели празници и крепко здраве, най-вече на малкия й принц - Юлиан!