Бащата на Анна-Шермин – осъдена мутра, лежал в затвора заради рекет

Мрачна тайна за семейството си крие силиконовата полиглотка от „Ергенът: Любов в рая”, Анна Метушева, нашумяла с колоритното си прозвище Шермин. Израелската ловчанлийка всъщност е дъщеря на осъден рекетьор, търкал нара в града на люляците през далечната 1996 година, установи проверка на „Уикенд”. Той бил брутална мутра, разплакал не една и две майки, твърдят в региона.

Пластмасовата бамбина категорично отказва да говори за баща си или за ромския си произход, който дълго кри, преди вестникът ни пръв да разкрие тайните на естествения й тен. Тя единствено промълви, че така е мразела биологичния си татко Мейди Метушев, че дори не отишла да се прости с него на смъртния му одър. Двамата никога не са били в добри отношения, твърди скандалната красавица.

Другото, което премълчава наперената участничка в порнографското телевизионно ревю е, че е щерка на осъден заедно с още четири мутри и е излежал ефективна присъда в ловешкия затвор. На 31 септември 1996 г. Ловешкият окръжен съд постановява ефективните присъди на петима рекетьори за пет случая на изнудване на местни бизнесмени, от които със сила и заплахи бащата на Шермин и ортаците му изземат злато, бижута и валута - тогава в германски марки. Петте случая на рекет, извършвани от бандата, ръководена от 28-годишния Недко Ангелов, карат града да настръхне, а мутренските похвати да станат ежедневие за ловчанлии. Начело с Ангелов, бащата на Шермин – Мейди Метушев и групировката му са осъдени на затвор между 2 и 32 години. Тарторът Ангелов излежава най-тежката присъда - 6 години при строг тъмничен затвор. Останалите - Асен Стефанов, Исай Метев, въпросният родител Мейди Метушев също търкат наровете, но с лек режим, а последният им авер - Аудин Иванов е осъден условно, като е конфискувана и колата „BMW”, с която престъпниците са извършвали рекетите си. Последният им набег бил за тогавашни 1000 дойче марки, установи още проверка на вестника в съдебните архиви на Ловеч.

Късметлийка, Шермин узнава за семейния позор и присъдата на баща си твърде късно, тъй като по времето на осъждането му тунингованата мургава прелест още не е била родена. Майка й Таня обаче направила всичко възможно малката почитателка на корекциите, каквито твърди, че от 10-годишна си прави Шермин, да узнае всичко за мутренските похвати на баща си и резултатите от тях. Семейството изнемогвало заради липсата на Мейди и Таня бързо се залюбила с пастрока на моделката. Така заминала за Израел, където постоянно пияната й днес щерка се хвърлила в прегръдките на пластичните хирурзи и се превърнала в достойна претендентка за „Ергенът: Любов в рая”.

Таткото Мейди бил изоставен безвъзвратно в ловешкия затвор на самота и страх от изпускане на сапуна, а когато здравето му го предало, дъщеря му отказала да го изпрати и дори не отишла на погребението му. „Нищо не искам да имам с този човек. Аз всъщност почти не го познавам”, отсича тя.