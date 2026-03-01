БАТКОТО УМИРА ПРИ НЕЩАСТЕН ИНЦИДЕНТ: Смъртта на брат му съсипва „Ергенът” Марин Станев

В новия сезон на „Ергенът” зрителите се запознаха с трима мъже, готови да се разкрият пред камерите, но най-младият от тях – Марин Станев, привлече и най-много внимание. Той е на 27 години, атлетичен и харизматичен, на кръстопътя между младостта и първите сериозни житейски равносметки. Роден във Варна в докторско семейство, Марин е израснал сред разговори за дежурства, пациенти и отговорности – среда, която предполага дисциплина и високи очаквания.

Любопитното в историята на Станев обаче е, че академичният му път изобщо не е бил гладък. Запознати твърдят, че той не е бил сред най-блестящите студенти в Медицинския университет във Варна, едва вземал изпитите с тройки и често изглеждал разсеян по време лекциите. Колежка от студентските му години споделя: „Лично го познавам, бяхме в една група. Леле, не мога да повярвам, че Марин е в предаването! Уж казваше, че не иска да се снима никъде... Не се учудвам, че не се занимава реално с медицината, а с клинични проучвания!”

Станев от няколко години живее и работи в София. Преходът от морската шир към забързания ритъм на столицата символично отразява и личната му трансформация – от студент по медицина към професионалист в една различна, но тясно свързана сфера.

Не е изненада, че младият мъж избира да следва медицина, защото баща му е хирург – професия, който изисква постоянство и сериозна мотивация. Интересното в историята на Марин идва след дипломата: вместо да последва традицията и да стане лекар като татко си, новият ерген избира друга посока. Днес работи като специалист по клинични проучвания в голяма компания.

„От години се интересувам силно от концепцията за здраве – било то физическо, психическо или душевно. Вярвам, че всички имаме потребност да проявяваме по-сериозен интерес към това. Извън работата, аз съм един средностатистически мъж, който не се взема насериозно. Обичам моментите с приятели, в които се смеем до припадък”, разказва Марин за себе си. В свободното си време той предпочита да бъде сред природата – харесва дългите разходки в гората, изкачването на върхове.

Академичните трудности и промяната в кариерата са част от пътя на Марин, но истински тежък удар за него е внезапната загуба на по-големия му брат. Те имали разликата във възрастта от 10 години. „Трагедията много ме промени, несъмнено ми се отрази зле. Беше нещастен случай. Напоследък се замислям все повече, че не съм имал възможност да прекарам достатъчно време с него в съзнателните си години”, изповяда се Марин в един от последните епизоди на шоуто, без да навлиза в детайли около смъртта на батко си, но с ясното послание, че това преживяване е оставило траен отпечатък върху личността му. Загубата му дала нов поглед към живота, любовта и отношенията – научил се е да цени малките моменти, да слуша повече и да не приема нищо за даденост.

Въпреки младостта си, Марин казва, че не търси игрички и повърхностни връзки. По думите му любовта е доверие, близост и готовност да се разкриеш напълно. Той влиза в предаването с надеждата да намери жена, която е „несъвършена като него, но се стреми да бъде по-добра всеки ден”.

Като най-млад от тримата ергени, той веднага попадна във фокуса на женския интерес. По мнение на много от дамите е и най-атрактивният визуално. Любопитните зрители вече отправиха поглед към профилите на Станев в социалните мрежи, където се вижда една по-различна страна от неговия свят. Там, между кадри от пътешествия, природа и ежедневни моменти, се промъкват и снимки, които не остават незабелязани – секси фотоси, подчертаващи отличната му физическа форма.