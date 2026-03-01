След гаф с отрязана глава в ефир БНТ праща в изгнание Милена Милотинова за 25 години

След 25 години в изгнание Милена Милотинова се връща на бял кон в Българската национална телевизия, която напусна през 2001г. Журналистката е новият генерален директор на обществената медия, точно както „Уикенд” съобщи в аванс дни преди официално да обявят избора й. Много тв зрители помнят как в емисия новини на Милотинова бе излъчен запис на чеченски бунтовник, който реже главата на руски войник. Това беше началото на края й в БНТ. Кой да предположи, че един ден ще се върне там като шеф?

Милена Милотинова прекара четвърт век извън сградата на БНТ на софийската улица „Сан Стефано”, но тя до днес живее със спомена от първите си години там. Родена на 10 септември 1968 г., новата генерална директорка от малка мечтае да стане адвокат или журналист. Приемат я обаче в специалност „Българска филология” на Софийския университет. Успоредно с това учи „Английска филология”, като завършва и магистратура във Факултета но журналистика. Още като първокурсничка попада като стажант в тогавашния вестник „Отечествен фронт”. Днес си спомня, че е направила репортаж за проблемите на „Бърза помощ”, но текстът й излязъл във вестника силно съкратен. Когато попада в БНТ през 1990 г., се връща към тази тема. Разработва я в дълбочина и още тогава става ясно, че с труда си произвежда не просто пълнеж за телевизионната програма, а истински обществен отзвук. Излъчването на журналистическата й разработка е последвано от закупуване на 26 нови линейки.

Към онзи момент Милена е само на 22 години. Тя влиза в емблематичния Екип 2 на „По света и у нас”, където работи с легендарната Нери Терзиева. Ето как си спомня онова време: „Бях част от екипа на най-гледаната новинарска емисия години наред – години на големите промени в страната, години, изградили цяло едно поколение, години, които формираха и нас като личности с позиция и професионалисти, години на огромно доверие от страна на зрителите, години бурни и пълни със съдържание и смисъл. Динамични и страхотни години, в които нямахме умора – нито в работата, нито във вярата си в промените в страната.” За свои учители по журналистика Милена сочи Нери и водещия на „Всяка неделя” Кеворк Кеворкян.

През 1992-а Милотинова печели конкурс за водеща на „По света и у нас” измежду над 200 кандидати. По същото време там работи и днешният президент на България – Илияна Йотова. Двете се трудят рамо до рамо до 1997 г., когато Йотова напуска БНТ и влиза във Висшия съвет на БСП.

Година по-рано Милотинова пък ражда сина си Асен – плод на любовта със съпруга й – икономистът Димитър Колев. Младата майка излиза в отпуск по майчинство само за няколко месеца. Тя бързо се връща на работа, но само за новините през уикенда. Това е компромисът, който намира между работата и грижите за сина си.

В БНТ Милотинова не само води новини, но и снима емблематични документални филми. „Хроника на едно национално предателство“ от 1998 г. разказва за насилствената македонизация на пиринския край между 1946-а и 1948г. Филмът печели специалната награда на журито на фестивала за документално кино „Златен Ритон“. Година по-късно излиза „Само защото бяха българи“ с фокус върху политическият терор в Социалистическа република Македония срещу местните българи, който стига и до убийства. Събитията са известни като Македонската кървава Коледа. Милотинова снима филми и за българите от Западните покрайнини, както и по други актуални теми през 90-те години на миналия век. Лентата й „Спасените“, която разказва за спасяването на българските евреи през Втората световна война, се радва на интерес и в Израел, и в Люксембург и печели „Златен ритон” през 1999 г.

През 2000 г. журналистката влиза в Топ 10 на най-добрите водещи в цялата 40-годишна към онзи момент история на БНТ. През април същата година обаче става големият скандал, който до днес е известен като „Отрязаната глава”, а на Милена й лепват прякора Гилотинова – игра на думи с фамилията й. В емисия на „По света и у нас”, която тя води, е излъчен запис как чеченец реже главата на млад руски войник. Журналистката не предупреждава, че кадрите не са подходящи за чувствителни зрители и деца. Обществото е шокирано. Повдига се въпросът дали обществената телевизия не се е превърнала в „пощенска кутия” на терористите, след като излъчва подобни кадри, записани с цел да сплашат опонентите на бунтовниците. Самата Милотинова също е в шок. Тя се извинява на зрителите, признавайки, че не е гледала записа преди емисията.

Какво всъщност е станало? На водещата е съобщено за шокиращото видео минути преди ефир, когато тя няма възможност да го изгледа. Моли редакторката си Савина Спасова да се свърже с шефа на „По света и у нас”, който да прецени дали видеото да се излъчи. Решението на шефа е записът да се пусне в съкратен вариант – вместо 30 секунди, да бъдат излъчени 15-20. Само че немарливост на монтажиста оставя именно бруталния кадър. Така отрязването на главата влиза във всички български домове, където гледат новини.

Отзвукът е огромен, както и скандалът. Тогавашният Национален съвет за радио и телевизия (днес СЕМ – Съвет за електронни медии) излиза със становище, че отговорност носят не водещата и редакторката, а ръководството на новините. Това са Мирослава Нейнска, която е шеф на „Новини и актуални предавания”, и Константин Кисимов – шеф на направление „Новини”. Решението на НСРТ е, че двамата трябва да бъдат уволнени. Те обаче остават на постовете си, а Милотинова е свалена от екран като водеща. Връщат я чак през декември, но през 2001 г. тя е избрана за депутат от парламентарната група на НДСВ. Заедно с нея депутат става и Емил Кошлуков – нейният предшественик като генерален директор на БНТ.

В парламента Милотинова е председател на медийната комисия, член на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност, влиза и в българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. След изтичането на мандата си става пиар в Държавната агенция по туризъм, а през 2008 г. – шеф на новооткритата телевизия ВТВ, в чийто фокус попада екологията. След 10 години тази телевизия е закрита, а Милотинова влиза в екипа на „България он ер”. Там води седмично предаване „Брюксел 1” със свои интервюта от Брюксел и Страсбург. Това продължава до избирането й за генерален директор на БНТ преди дни – 25 години след първоначалната й раздяла с БНТ. Избрана е с гласовете на Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и Симона Велева (всички от квотата на президента Радев) в конкуренция с още четирима кандидати: Невена Андонова, Свилена Димитрова, Сашо Йовков и Емил Кошлуков. Според програмата на Милотинова БНТ трябва да е алтернатива на частните комерсиални телевизии като място за култура и дебати. Тя смята да заложи на независими редакции, увеличаване на журналистическите разследвания и засилване на позициите на дигиталното съдържание.

Милена Милотинова е известна в гилдията като професионалист, компромисен и диалогичен човек. Някои дори я определят като „конформист” и „послушна” – сигурен знак, че ще се задържи дълго на позицията си. Тепърва ще видим какви ще са първите й стъпки.