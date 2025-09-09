Бай Ганьо в действие: Пиленцата от Монако се правят на инвалиди! СНИМКИ

Култовият Боби Mанекена, мъжката половина от легендарната двойка от лукса на Френската ривиера, гази закона с фалшив талон за инвалидно място. Такъв се вади с документ от ТЕЛК за тежко заболяване, каквото очевидно демонстриращият разкошен начин на живот и определящ се за "топгъзар" няма.

Грозната истина лъсва от видео, заснето явно без Манекена да знае, в тузарската кола, с която разкарва курортисти по Лазурния бряг във Франция. Клипът е заснет от пътник на задната седалка в момент, в който Боби паркира возилото на инвалидно място. Тогава возещият се отпред младеж му казва, че това място е за хора в неравностойно положение, на което "топгъзарят" му отговаря:

"За к'во да плащам, всички тарикати в България са си изкарали такива. Аз и в България не плащам. Талонче... Фалшиво е, ама... Правим така и всичко е 6. Това е животът", обяснява Боби Манекена, докато върти волана, паркира и поставя фалшивото инвалидно талонче на предното стъкло.

По този начин Боби Манекена сам признава, че нарушава закона, и това би могло да послужи за самосезиране от компетентните институции. Обществена тайна е, че много Бобиманекеновци има в цялата страна с фалшиви телкове и съответно стикери за паркиране на инвалидни места, но сега за първи път се случва да има публично признание, и то от фигура, която демонстрира охолен начин на живот в пословичните си видеа и снимки в социалните мрежи. На ход е държавата!