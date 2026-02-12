Димо Алексиев за делото срещу него: Опитвам да възстановя живота си, оцелявам със заеми https://hotarena.net/laifstail/dimo-aleksiev-za-deloto-sreshtu-nego-opitvam-da-vazstanovya-zhivota-si-ocelyavam-sas-zaemi HotArena.net

Започнах пак да играя, но ние, актьорите, оцеляваме със заеми, за театрите винаги няма пари

"Актьорите оцеляваме със заеми!" Това сподели пред "България Днес" Димо Алексиев по повод ситуацията в държавата с липсата на бюджет и пари в театрите. За проблема проговори още в края на 2025 г. в интервю за вестника шефът на Съюза на артистите Христо Мутафчиев, който обяви, че може да се стигне до затваряне на театри.

Екипът на изданието засече Димо Алексиев преди заседанието по делото срещу него за шофиране в нетрезво състояние. Заради повдигнатите обвинения обичаният актьор бе свален като водещ на "Игри на волята" и слезе от сцената за месеци.

След първоначалния шок и прекарани 2 месеца в ареста Димо се изправя и решава да продължи напред, като рестартира кариерата си.

"Опитвам се да възвърна живота си", каза той.

Вече стана ясно, че звездата от "Откраднат живот" отново се е качил на сцената. Почитателите му може да го гледат в Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов", където играе като гост в "Солунските съзаклятници", както и в Драматичния театър "Невена Коканова" в Ямбол, където участва в "Измяна" заедно с Йоана Буковска.

"Публиката в по-малките населени места бързо се насища", призна актьорът. И в тази връзка обясни, че благодарение на гостуването на трупите в различни градове една постановка може да има по-дълъг и пълноценен живот.

Проблемите на Димо с правосъдието започнаха през есента на 2024 г., когато е спипан на прибиране на снимки на кулинарното шоу "Черешката на тортата". Униформени го проверяват на бул. "Н. Мушанов", а пробата показва 1,68 промила алкохол.

Димо разказа, че е пил вино, но не е очаквал подобен резултат. Той се кълне, че не е шофирал, а е влязъл в колата, за да си вземе ключовете за вкъщи, и е скролвал на телефона си, за да си извика такси. Подсъдимият и защитата му поискаха оправдателна присъда, но съдия Димитър Куртов не даде вяра на теорията и определи ефективно наказание от 18 месеца затвор за подсъдимия.

В съдебната зала бяха излъчени записи от боди камерите на полицаите, извършили проверката. Защитата обяви, че единият от записите е изрязан и не се виждат кадрите, на които е запечатано, че субаруто на актьора е с изключени светлини и не излиза дим от ауспуха. Униформените от проверката в разпитите си предположиха, че двигателят на автомобила е бил включен. Ако се докаже, че колата не е била в движение, престъплението става нищожно и подсъдимият ще трябва да бъде оневинен.

Адвокатите поискаха и данните от джипиесите на патрулките, дневника за сигналите в районното и други доказателства, които бяха отказани.

Сега процесът продължава на втора инстанция в Софийския градски съд. Очаква се да бъдат поискани отново отказаните от районния съд улики.

Ако бъде признат за виновен, Димо е заплашен да влезе в затвора. Причината е, че има стара условна присъда за същото престъпление, а проверката на пътя се случва в изпитателния й срок.

Подкрепа

Звездна подкрепа получи Димо Алексиев за съдебните си неволи. В деня на присъдата му екранната му половинка от "Игри на волята" Ралица Паскалева написа "Горе главата".

"Подкрепям Димо в неговата борба! Нали затова са приятелите - да ти кажат в очите, когато си сбъркал, но и да не те оставям сам в трудностите", изтъкна и друга героиня от "Откраднат живот" Дария Симеонова. В медицинския сериал двамата с Димо играеха двойка, а впоследствие дори вдигнаха сватба. Продукцията превърна звездите в едно голямо семейство, което се подкрепя и до днес.

За Димо се застъпиха и стотици фенове, които коментираха, че "Игрите" не са същите без него, и отказват да ги гледат.

"Ти не беше просто водещ, ти беше душата на формата! Присъствието ти носеше тежест, стойност, човещина, които не се играят, те се усещат. Ти излъчваше сила, но и разбиране, респект и баланс. Имаш рядък талант да свързваш хората и думите си с тишината", коментира запален фен на Димо Алексиев.