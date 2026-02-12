Гаджето на Кристо Стоичков е секси гимнастичка (Снимки)

Победата на родения в Испания Кристо в риалитито „Вече играеш... Стоичков“ не е изненада нито за зрителите, нито за футболните фенове.

Още с първите си появи в тв шоуто той впечатли жури и публика с поразителната си прилика с носителя на „Златната топка“. Сходните черти на лицето, осанката и характерната походка веднага направиха впечатление, а с напредването на епизодите към тях се добавиха гласът, енергията и маниерът на говорене. Имитирайки Камата, Кристо накара мнозина зрители да коментират в социалните мрежи, че сякаш гледат архивни кадри от златните години на суперзвездата.

Футболните му умения също не останаха незабелязани. Според фенове те са напълно достатъчни, за да направят екранното превъплъщение достоверно и убедително – и в негова полза. В журито на тв риалитито бяха Мартин Макариев, който ще е режисьор на филма, актрисата Аня Пенчева и журналистът и биограф на футболиста Владимир Памуков.

Младият Кристо, който е кръстен именно на Камата, бил изключително развълнуван от предстоящите снимки. Творческият процес по амбициозната продукция вече е започнал, а премиерата се очаква през 2027 г.

Освен вниманието на футболните запалянковци, Кристо Стоичков привлече и сериозен интерес от страна на дамите. Вече съществуват няколко фейсбук страници, посветени на него, а фенската му база расте с всеки изминал ден. За разочарование на почитателките му обаче той е обвързан от години с Александра Митрович – бивша художествена гимнастичка, която после тренира фигурно пързаляне. Красавицата е завършила висшето си образование в Лесотехническия университет, като се е дипломирала в края на миналата година.

Тя е и най-голямата муза на „новата Кама“, който освен вродени актьорски умения притежава и сериозен интерес към фотографията. Именно той стои зад впечатляващите кадри на приятелката си, които предизвикват фурор в социалните мрежи. В момента Александра е треньорка по гимнастика на малки деца към частно танцово студио. Паралелно с това къдрокосата брюнетка преподава и стречинг на хора от всякакви възрасти, а цената за тренировка е 8 евро.

В свободното си време Алекс и Кристо обичат да пътуват, като често отскачат до Италия и Испания. А дали победата в риалитито ще се окаже само началото на сериозна актьорска кариера за Кристо Стоичков, предстои да стане ясно съвсем скоро, пише „Ретро“.