Скандални слухове взривиха „Ергенът“ още преди старта: Кристиян крие тайна приятелка

На 17 февруари стартира новият сезон на най-скандалното тв шоу „Ергенът“ по Би Ти Ви.

За втора поредна година любовното риалити ще предложи на зри телите не един, в цели трима мъже, за чието внимание ще се борят амбициозни и жадни за слава красавици. Официално форматът обещава романтика и съдбоносни избори, но още преди първия епизод около новите ергени вече ври и кипи от слухове, съмнения и задкулисни истории.

Първият от тримата ергени е Стоян Димов - 30-годишен пловдивчанин, представен като юрист с артистична душа и мечта за сцената. Според официалната версия той бързо осъзнал, че правото не е неговото призвание и решил да следва творчески път. Близки до Стоян твърдят, че той е добре познат в модните среди като бивш модел, участвал неведнъж в софийската седмица на модата. Според запознати влизането му във формата няма нищо общо с търсенето на любов, а е стратегия за бърза популярност и монетизиране на социалните мрежи. Гологлавият мачо бил насърчен да кандидатства от близката си приятелка Дениз Хайрула -еротичен модел, финалистка от първия сезон и участничка в „Ергенът - любов в рая“, скандално се раздели с избраника си Виктор след края на шоуто. Стоян и Дениз се запознали на конкурс за еротични модели. В интернет вече се въртят и по-пикантни слухове, според които Стоян бил засичан главно в мъжки компании.

Според визитката на втория ерген - 36-годишния софиянец Кристиян Генчев, той живее и развива бизнес в САЩ от 2014 г. Той бързо се оформил като фаворит сред дамите най-вече заради финансовата си стабилност. Зад кулисите обаче се говори усилено, че Кристиян всъщност е обвързан, има си приятелка и участието му във формата също е продиктувано от желание за известност. Според мълвата преди едва два месеца той е бил на шопинг в Милано с тайнствена брюнетка, с която похарчили солидна сума. Коя е жената до него и дали тя ще гледа „Ергенът“ от дивана, предстои да разберем.

Най-младият от тримата ергени е 27-годишният варненец Марин Станев, който живее и работи в София. Лекар по образование, в момента той се изявява като специалист по клинични проучвания. Марин е сочен за секссимвола на сезона заради поддържаното си тяло и атлетичната визия. Той влязъл във формата, вдъхновен от Виктор Русинов от предишния сезон, с ясната цел да стане известен и да изгради кариера на инфлуенсър.

Друг интересен момент е завръщането на две добре познати лица от миналия сезон. Мартина, която беше в ожесточена битка с Даниела Рупецова за сърцето на Мартин Елвиса и нашумя с враждата си с чалга певицата Емануела, отново влиза във формата, този път с връзки в продукцията. Заедно с нея се е уредила и най-близката й приятелка Любомира - победителката на Виктор Русинов, с когото се разделиха малко след края на предаването. Според източници от шоуто Мартина влиза директно в атака за Кристиян, а Любомира — за Марин.

Любов или добре режисирана сапунка с аромат на слава - това предстои да решат зрителите. Едно е сигурно: новият сезон на „Ергенът“ започва със скандал в Шри Ланка още преди първата роза да е раздадена, пише „Ретро“.