От срив до просветление: Как Индия и Бали излекуваха Снежана Макавеева

Снежана Макавеева посрещна рождения си ден далеч от България - под мексиканското слънце, по бански, без грим и по-щастлива от всякога. Кадърът, който публикува, е повече от снимка - посланието е личен манифест и поглед към себе си:

„Само да ни е добре. Който както го разбира тоя живот - така да го живее“, пише хубавицата.

Снежана отбелязва повода без шумно парти, а със свобода - като жена, която видимо е минала през буря и вече стои стабилно на краката си, но зад тази лекота стои дълбока трансформация.

Преди време актрисата се отдръпна от прожекторите рязко и неочаквано.

„Винаги съм била силната, помагащата, знаещата. И изведнъж се озовах в нещо, което не разбирах. Не исках да правя нищо от любимите си неща. Напуснах театъра. Не ми се пътуваше. Изгубих посоката“, доверява чаровната артистка. Причината е болезнена - загубата на нейното куче Кари.

„Изгубих най-верния си сърдечен сателит. За някои е „само куче“, но за мен това беше целият свят. 15 години бяхме неотлъчно заедно.“

След това започват паникатаки, здравословни сривове, анафилактични реакции.

„Няколко пъти едвам ме спасяваха. Правих изследвания, лекарите не намираха причина. А истината беше проста - стрес и болка. Всичко беше в ума ми“, спомня си Снежана.

В най-тежкия си момент Снежана заминава за Бали. В Убуд - духовната столица на острова - започва работа с духовни водачи, йога, дихателни практики.

„Казаха ми нещо много просто - приеми и уважавай. Аз не умеех да приемам. Няма добро и лошо. Има добро и уроци. Обстоятелствата не можеш да ги промениш, но можеш да промениш реакцията си.“ Там започва бавното й изцеление.

Дори отношението й към смъртта се променя. В Бали тя вижда погребение, което прилича на празник.

„Всички бяха в бяло, танцуваха - те изпращат смъртта с радост. Тогава осъзнах - ние страдаме. Този, който е отишъл, не страда."

Когато по-късно губи и любимата си баба, Снежана преживява скръбта различно.

„Кръстих я баба Ангелче. Говоря си с нея всеки ден и ми е леко“, споделя актрисата.

След Бали идва Индия - ново, още по-силно разклащане на вътрешния свят.

„Едно голямо благодаря за приятелите и уроците в най-извисената и най-изпадналата страна, която съм посещавала. Различна, дива, тъжна и толкова хармонична в същината си. Само да я обичаш и да я оставиш свободна“, казва Снежана.

Там актрисата разговаря с местни хора, пита ги за живота им.

„Религията няма значение. Важен е начинът, по който възприемаш случващото се. Ако приемеш, че всичко е урок, страданието се трансформира“, вярва Макавеева.

След празника си в Мексико в началото на месеца Макавеева вече е в България - репетира и играе. Миналата седмица се качи на сцената в „Тирамису“ в Театър „Българска армия“ редом до Лилия Маравиля, Силвия Петкова, Йоанна-Изабелла Върбанова, Неда Спасова, Мила Ванчева, Дария Симеонова и Лора Мушева.

Балансът е новата дума на красавицата.

„Ако вземеш нещата прекалено насериозно, губиш удоволствието. Ако се разпуснеш прекалено - губиш адекватността, фокусирайте се и се отпуснете“, съветва Снежана.

Едно обаче не се е променило - категоричността й. Днес тя е по-мека, но не и по-удобна, по-осъзната, но не и компромисна със себе си. Казва, че щ вече не влиза в битки на всяка цена, но когато ситуацията го изисква, не мълчи. След личните си катарзиси е спряла да воюва със света и да поправя всеки срещнат:

„Преди бях много бунтарски настроена към всяка несправедливост. Исках да обяснявам на всички как трябва да живеят. Сега знам, че нямам право да се меся, ако не съм поканена, завява Снежана, но истината остава неин вътрешен компас:

„Нямам интерес да бъда харесвана чрез това да излъжа какво мисля и чувствам. Уча се на толерантност - да се поставя на мястото на другия. Явно тези качества винаги са били в мен, просто сега им давам сила“.

Красавицата не крие, че не иска да загуби огъня си.

„Оставила съм си и лудостта, и: крайностите. Те са си мои. И слава богу“.