Последни
Популярни
Горещи

Мис Еротик сменя гърдите и носа заради „Ергенът“

https://hotarena.net/laifstail/mis-erotik-smenya-gardite-i-nosa-zaradi-ergenat HotArena.net
Румен Димитров
217
Мис Еротик сменя гърдите и носа заради „Ергенът“

Румен Димитров
217

Носа и гърдите си сменя Мис Еротик Кати Ермакова, за да атакува „Ергенът“. Красавицата сама си плаща интервенциите, работейки като сервитьорка в хитово заведение в столичния Студентски град.

Това разкри пред „България Днес“ тунингованата мадама, която не успя да отпътува за Шри Ланка в предишния сезон на любовното риалити, след като не успя да омае Мартин – Елвиса в студиото за йога, където го заведе за първа среща.

Оказва се, че и в новия сезон на „Ергенът“, който започва на 17 февруари, Кати няма да изгрее. Това е така, защото кастингът е проведен на 18 октомври миналата година, а Ермакова започнала нова работа три дни по-рано. От касата на заведение за бързо хранене мацката се мести като сервитьорка в хитово заведение в „Студентски град“. Именно там за два месеца успява да събере 3500 евро, с които плаща интервенцията.

Носителката на титлите „Мис Лом“, „Мис Северозападна България“ и „Мис Еротик“ е решена да смени и силикона си. Сегашният ѝ вече е на осем години, като е по 350 кубика във всяка гърда. Този път моделната е категорична, че ще го увеличи на по 475 и ще легне под скалпела при същия български естетичен хирург, на когото първоначално се е доверила и който е осъществил операцията.

Новата операция на гърдите ѝ ще излезе горе-долу колкото манипулацията за носа в Турция. Но Кати е запретнала здраво ръкави на работното място и е категорична, че скоро ще изкара средствата и за тази интервенция.

„Така ще съм напълно готова за следващия сезон на „Ергенът“. Надявам се нещата да се случат от третия път, както често се получава в живота. Инвестирам в себе си, работя много, а занапред всичко това трябва да ми се върне под формата на много хубави събития и хора в живота“, споделя още миската, която все още търси любовта и в последните месеци навлезе ударно в света на бодибилдинга, ставайки абсолютна шампионка в културизма.

Тагове:
Още от Лайфстайл

4 Коментара

Мангалко дойчева

преди 5 минути

Хот Арена бъдете Благословени.

Коментирай

Хот Арена

преди 4 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Мис Хот Арена

преди 3 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА. Ето я Гнусната Мангалка надежда дойчева. Гнусна Мангалка си ти надеждо дойчева. Откъде го вадиш това самочувствие.

Коментирай

Йешуа

преди 1 минута

Cannibal Corpse "Evisceration Plague" (OFFICIAL VIDEO)

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.