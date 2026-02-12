Мис Еротик сменя гърдите и носа заради „Ергенът“

Носа и гърдите си сменя Мис Еротик Кати Ермакова, за да атакува „Ергенът“. Красавицата сама си плаща интервенциите, работейки като сервитьорка в хитово заведение в столичния Студентски град.

Това разкри пред „България Днес“ тунингованата мадама, която не успя да отпътува за Шри Ланка в предишния сезон на любовното риалити, след като не успя да омае Мартин – Елвиса в студиото за йога, където го заведе за първа среща.

Оказва се, че и в новия сезон на „Ергенът“, който започва на 17 февруари, Кати няма да изгрее. Това е така, защото кастингът е проведен на 18 октомври миналата година, а Ермакова започнала нова работа три дни по-рано. От касата на заведение за бързо хранене мацката се мести като сервитьорка в хитово заведение в „Студентски град“. Именно там за два месеца успява да събере 3500 евро, с които плаща интервенцията.

Носителката на титлите „Мис Лом“, „Мис Северозападна България“ и „Мис Еротик“ е решена да смени и силикона си. Сегашният ѝ вече е на осем години, като е по 350 кубика във всяка гърда. Този път моделната е категорична, че ще го увеличи на по 475 и ще легне под скалпела при същия български естетичен хирург, на когото първоначално се е доверила и който е осъществил операцията.

Новата операция на гърдите ѝ ще излезе горе-долу колкото манипулацията за носа в Турция. Но Кати е запретнала здраво ръкави на работното място и е категорична, че скоро ще изкара средствата и за тази интервенция.

„Така ще съм напълно готова за следващия сезон на „Ергенът“. Надявам се нещата да се случат от третия път, както често се получава в живота. Инвестирам в себе си, работя много, а занапред всичко това трябва да ми се върне под формата на много хубави събития и хора в живота“, споделя още миската, която все още търси любовта и в последните месеци навлезе ударно в света на бодибилдинга, ставайки абсолютна шампионка в културизма.