БГ Роналдо пази лошите в „Под прикритие“

Бившият футболист Дани Златков, известен в медийното пространство като БГ Роналдо, поля втора роля в киното.

Този път звездата му ще изгрее в дългоочаквания шести сезон на филма „Под прикритие“. Това издаде самият той пред „Телеграф“

До момента не съм коментирал образа си. Ролята ми е на охранител. Ще пазя гърба на един от лошите герои, но не мога да издам повече. Партнирам си с няколко души. За първи път се сблъсквам по този начин с „Под прикритие“, аз съм ужасно голям фен на предходните сезони. Все още провокират интереса ми“, коментира Даниел.

„Харесва ми случващото се на снимачен терен, имам желание да се развивам в тази сфера Разбира се, като мъж фокусът ми пада върху проекти от този тип - по-криминални, наситени с екшън сцени, динамични и завладяващи сюжети. Ако в бъдеще получа покана, със сигурност бих приел“, казва още той.

Не разкрива нищо от предстоящите епизоди, тъй като мистерията около образите на познатите мафиоти буди куп въпроси у симпатизантите на сериала.