Фалшива Софка дебелее и слабее чудодейно с AI! ВИДЕО

Софка скоростно дебелее и още по-скоростно отслабва, но това се оказа пълен фалшификат с изкуствен интелект. Звездата и синът й Лоренцо пуснаха клип, от който се вижда как гледат странна реклама на хапчета за отслабване. Там чудодейният продукт показва първо Софи Маринова напълняла, каквато никога не е била, пък и тя всяка вечер е по концерти и пред хората, как да напълнее незабелязано. След това тя само за 34 дни според твърденията става на вейка. Докато гледат менте рекламата. Лоренцо пита майка си дали пък не му била родила тайно 4-5 братя.

Шегата настрана, но Софи Маринова стана поредната родна знаменитост, която попада в реклама със съмнителни схеми. „Не ми е за парите, но трябва да знаят, че може и да е опасно, да се отрови някой", възкликна звездата пред „Телеграф“.

Нейният пиар Тодореско Неделчев пък, който в момента се намира в Лондон, уточни. Той оттам се опитал да поръча от чудните хапчета от рекламата, но нямало пряка връзка. Стига се само до игра за 50% намаление. Затова пък от други сайтове въпросните хапчета могат да бъдат поръчани, но там вече няма реклама със Софи. Няма как да има такова нещо. Единствено могат да се доверят на социалните мрежи на Софи, които са отбелязани с тикче.

„В случая изкуственият интелект не е в полза на обществото. Подвеждащо е – утре ще купи някой хапчето и ще се отрови, после ще кажат, че хапчето на Софи го отровило, обяснява Тодореско. И продължава: „Може и 80% от феновете да вярват на това. Имаше една игра, ако уцелят нещо, получават голяма сума от Софи Маринова. Да не се залъгват с измислени реклами и игри. Преди години така се възползваха и с порно, което уж било с нея. А реално, като погледнеш, е друга жена, не е Софка. Но много хора се вързаха".