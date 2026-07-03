Бившето гадже на Глория СЕ ПРИЗНАВА ЗА ДИЛЪР

Бившият приятел на чалга певицата Глория Добромир Добрев готви сделка с прокуратурата. Той ще се признае за виновен за част от престъпна група и за държане на близо 8 кг марихуана.

Добрев беше арестуван през август м.г. в София. С него зад решетките попаднаха още петима. Четирима от тях вече сключиха споразумения с прокуратурата.

Защитникът на Добромир Добрев Кирил Николов откри пропуски в обвинителния акт, като смята, че в него не е описано нито едно действие, което клиентът му е извършил на територията на Пловдив. Освен това имало пробойни и в обвинението за участие в организирана банда. Въпреки това Добрев е готов да се признае за виновен. Ако това стане, то сделката му ще трябва да бъде одобрена от друг състав.

На разпоредителното заседание магистратите под тепетата решиха, че делото им е подсъдно и в края на юли започват разпитите на свидетели.