Бившият барабанист на Слави с шокиращо признание за връзка с непълнолетна https://hotarena.net/laifstail/bivshiyat-barabanist-na-slavi-s-shokirashto-priznanie-za-vrazka-s-nepalnoletna HotArena.net

„Не ме притесняват бившите връзки на Венелин. Това е много изтъркано и старо вече, няма драма." Това каза пред „България Днес“ певицата Невена Цонева, чийто мъж Венелин Венков, призна в подкаст, че имал любовна афера с 14-годишно момиче.

„Двамата сме си ги изговорили тези неща и те не ни притесняват. По-добре да се концентрираме върху неща сега, отколкото към миналото“, допълни Невена.

Иначе известният 6арабанист Венелин Венков-Венко разкри в подкаст че е въртял любов с 14-годишно тогава момиче. По думите му неговата възлюбена е била танцьорка в балета на Слави Трифонов. Венков обаче не посочва името на момичето.

„Ама защо да не разказвам за това?, учуди се бившият барабанист на шоумена и лидер на ИТН. „Родителите й нямаха нищо против, за излизам с дъщеря им“, подчерта Венко.

Той уточнява, е „ние не правихме секс с момичето 9 или 10 месеца“.

„Тя още не беше правила секс и не искаше. А и аз не исках. Защото я обичах и не исках да правим секс, описва платоничните в началото отношения със своята млада изгора любимият мъж на ексвокалистката на „Ку-ку бенд“.

„Това са факти. Оказа се на 14 години. И после, когато правихме секс, черпихме с бонбони всички в предаването“,издава с усмивка за консумирането на тръпката музикантът.

„Слави на шега ни питаше всяка седмица: Кво става, бе? – а ние: не, не!

„И накрая, на 10-ия месец, черпихме с бонбони. Това беше. Взеха се!“ описва в народняшки стил финала на „обичането без събличане“ Венко.