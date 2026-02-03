Благой Георгиев за брака с Мария-Луиза: Обичам я, но…

Благой Георгиев отново е във фокуса на публичното внимание – не заради футбола, а заради откровенията си за личния живот, вярата и границите, които отказва да прекрачва, независимо от офертите и парите, пише Intrigi.bg.

Бившият национал признава, че всяка година получава покани да участва в риалити формата „Ергенът“, но отказва без колебание. Причината е една и тя няма нищо общо с хонорарите. „Не искам децата ми да ме гледат по телевизията как целувам 20 жени“, категоричен е Георгиев.

Макар да сложи край на професионалната си футболна кариера още през 2017 г., Благо не изчезна от публичното пространство. Напротив – той успешно се пренасочи към телевизията и сцената. Участието му във „ВИП Брадър“ и победата в „Сървайвър“ го утвърдиха като риалити звезда, а впоследствие се пробва и в театъра. В момента води онлайн формати и подкаст, с които поддържа постоянен интерес към името си.

Любопитството около личния му живот обаче остава водещо, особено след връзката му с инфлуенсърката и дизайнерка Мария-Луиза. Самият Георгиев не крие, че е щастлив, но бъдещето оставя в Божиите ръце. „Дали ще има сватба и дали ще имам пето дете – това само Господ го знае“, казва философски той.

Заради любимата си дори направил опит да се включи в зумба тренировки, но бързо се отказал. „Тегаво ми е да подскачам, после имам мускулна треска. Аз съм свикнал с друг тип натоварване“, признава с усмивка.

Най-важното в живота му обаче остават децата. Благой Георгиев поддържа редовна връзка с четирите си наследници и държи те да израснат възпитани, с уважение към хората и ясни ценности. Именно те са основната причина да отказва участия, които биха го показали в различна светлина.

Когато животът го изправи пред трудности, Благо търси спокойствие във вярата. В моменти на изпитание се оттегля в манастир, където прекарва нощта в уединение. „Когато ми е най-тежко, оставам сам с Бога“, споделя той и допълва, че вярва – на човек се дават само проблеми, с които има сили да се справи.