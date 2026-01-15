Последни
Бони: Ромската Нова година не е по-различна от българската!

Румен Димитров
448

На Василица аз целувам ръка на майка ми, баща ми, децата на мен също, споделя за традициите Георги Ланеца от "Биг Брадър" 

Всяка година на 14 януари ромите се веселят в чест на своя покровител Банго Васил (в превод: Куцият Васил). Празникът е известен още като ромската Нова година и трае три дни - на 13, 14 и 15 януари.

Бони

Фолкзвездата Бони, въпреки че е от смесен брак, винаги е уважавала Васильовден с неговите поверия и традиции.

"На 14-и се събрахме с приятели за повода. На трапезата ни присъстваха обичайните ястия - сарми, баница с късмети, има и томболи, сурвакане. Циганската Нова година по нищо не се различава от българската. Хубави са всички празници - ей така да ни е светло, да се изпълнят с щастие домовете. Смирение да цари в душите и всичко да е музика и танци, каквото е характерно за този народ. Нека да е леко и децата да са щастливи и образовани", пожела с любов пред "България Днес" Бони.

Една от легендите гласи, че Банго Васил спасява ромите от Дявола, който искал да ги удави в морето. Светецът изпратил ято сиви гъски, които ги извадили невредими на брега. С това е свързана и вечерята на 13 януари, когато на трапезата се слага птиче месо - гъска, петел или кокошка. На следващия ден пък се следи под око кой влиза в къщите. Не трябва да прекрачват прага скъперници и хора с празни ръце.

Жоро е в Гърция за празниците

"Празниците започват с основно почистване на цялата къща, за да може Банго Васил, като влезе, да намери всичко изрядно. Храната на 13-и се оставя да седи цяла нощ на масата за здраве и берекет. Искаме си прошка, аз целувам ръка на майка ми и баща ми, децата ми на мен също. Отварят се портите, за да може покровителят да навести дома", потопи ни във вековните обичаи и култовият финалист от "Биг Брадър" Георги Ланеца.

Банго Васил е сред най-значимите празници на етноса

За разнообразие тази година Жоро посреща Василица в съседна Гърция, където има имот. Той не пропуска да спази семейните традиции, за които си спомня от дете.

"Чакахме Василица с нетърпение! Слава Богу, не си спомням момент, в който да не сме имали пари да я посрещнем. Даже напротив - с голямо вълнение копнеех да дойде покойната ми кръстница, за да я сурвакам. Хората се събираха по два-три дни да се веселят, беше много красиво. Сега вече не е така", сподели с лега носталгия карлуковецът.

За финал Жоро отправя призив към своите братя и сестри:

"Дано Банго Васил пази всички ни! Нека в сърцата ни да има мир, а в душите - светлина. Да оставим болката зад гърба си и да посрещнем Новата година с любов, прошка и уважение, за да сме ние ромите по-добри, смирени и единни".

