Ванга предрекла славата на Стефка Костадинова

Легендата в леката ни атлетика Стефка Костадинова се впуска в политиката - тя е водач на листата на ДПС в Пловдив-град. В понеделник Костадинова обяви, че напуска БОК, за да участва в предстоящите парламентарни избори.

„За мен настъпва времето да се опитам да бъда полезна на България и в друго качество, като благодаря изключително много на политическа партия „Движение за права и свободи“, която издига кандидатурата ми за народен представител на предстоящите избори. Надявам се да оправдая надеждите и доверието, които ми се гласуват, като олимпийските принципи не ми позволяват повече да заемам поста председател на БОК“, допълва Костадинова.

Тя припомня, че повече от 20 години е ръководила олимпийската централа у нас, като заедно със своите съмишленици е работила за утвърждаването на България на олимпийската сцена.

„Награда ми бяха единствено българският химн и разветият трибагреник, както и сълзите от радост в очите на стъпилите на почетната стълбичка феноменални наши спортисти“, посочва тя, подчертавайки, че винаги е поставяла интересите на българския спорт над личните си амбиции.

Костадинова заявява още, че вярва в необходимостта опитът и знанията на хората от спорта да бъдат използвани в по-широк обществен план. Според нея редица ключови въпроси, свързани с развитието на спорта, условията за тренировки и грижата за децата, изискват политическа воля и решения на държавно ниво.

Костадинова подчертава, че олимпийските принципи не й позволяват да съчетава политическа дейност с поста председател на БОК. Затова тя ще предприеме необходимите действия съгласно устава на организацията и законовата рамка, за да прекрати правомощията си.

Стефка Костадинова е родена през 1965 г. в Пловдив. Започва спортната си кариера с гимнастика и плуване, но впоследствие се насочва към скока на височина, където постига изключителни успехи. През 1987 г. в Рим Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина с постижение от 209 см. Тя е олимпийска шампионка от Атланта'96, двукратна световна шампионка на открито и петкратна световна шампионка в зала. През 1998 г., вече спечелила всичко, решава да прекрати състезателната си кариера. През 1999 г. Костадинова става вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика, през 2002 г. е избрана за заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. През 2005 г. става председател на Българския олимпийски комитет.

Голямата спортистка винаги е пазила личния си живот далеч от прожекторите. Любопитен факт е, че тримата най-важни мъже в живота й са с името Николай. През 1989 г. тя се омъжва за треньора си Николай Петров. Двамата са един от най-успешните ни спортни тандеми в историята. Под негово ръководство именитата пловдивчанка записва завинаги своето име в златните страници на спорта. През 1995 г. на бял свят се появява синът им - кръстен също Николай. Едва 6 месеца след раждането му Стефка става световна шампионка на открито в Гьотеборг. Вторият й съпруг също се казва Николай, с него вдигат сватба през 2007 г.

В едно от малкото си по-лични тв интервюта преди време тя споделя: „Мъжът ми и синът ми ме подкрепят и ми дават кураж. Те са ми опора и в най-тежките моменти. Ако е станало нещо, ме оставят на мира да съм самичка, да мисля и да си връщам лентата назад“. Емблематичната атлетка подчертава, че подкрепата на най-близките й хора е това, което винаги й дава сили да продължава напред.

Стефка разказа и за любимото си хоби, което й помага да се откъсне от напрежението и да релаксира: „Живея на Панчарево и имаме една много хубава гора и гребна база. Слагам си спортния екип, слушалките и отивам на разходка. Това е моят начин за релаксиране и съм благодарна на близките ми, че усещат настроенията ми“.

Повечето ни големи спортисти на прехода са имали съдбоносни срещи с Ванга. Сред тях е и Стефка Костадинова, която посещава прочутата пророчица през 1985 г., докато е на тренировъчен лагер в Петрич с националния отбор по лека атлетика. Пророчицата й казва: „Ти си благословена!“ и „Нещата ще стават от втори път при теб!“. Десетилетия по-късно легендата признава, че важните неща в живота й са ставали от втори път. Тя отбелязва рекордния си скок от 209 см в Рим от втория опит. А голямата любов на живота й се оказва вторият й съпруг Николай Попвасилев.