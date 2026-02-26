Брадърката Анджела Ташев: Мъжете са най-елементарните същества на Земята, ОТВРАЩАВАТ МЕ!

Анджела Ташева е един от най-известните еротични модели у нас. Подвизава се в платформата Онлифенс, където споделя палави снимки и си чати с последователи срещу солидни суми. Скандалът е нейна запазена марка, а провокацията - начин да се издигне в шоубизнеса. Става особено популярна с участието си във форматите „Биг брадър“ и „Къщата на инфлуенсърите“, където показва изключителен характер. Ето какво каза Анджи в интервю за „България Днес“.

- Анджела, какво е да си еротичен модел у нас?

- Със сигурност психически не ти се отразява добре. Трябва да си много здраво стъпил на земята. Да знаеш за какво се бориш. Има ла съм моменти, в които съм била на косъм да се изгубя в това нещо.

- Кое загуби лично ти в този „водовъртеж“?

- Започвайки, нямах много какво да губя, исках просто да си набавя средства. Към днешна дата обаче виждам как вече не ме уважават хората. Откъм родители - не съм изтървала нещо кой знае какво. Моят татко почина отдавна.. Майка ми не се е грижила за мен от 13-годишна. Така или иначе, семейството го нямах.

- Има ли нещо, което никога не би направила, колкото и да ти платят?

- Не прекрачвам собствените си граници и морални ценности. Ако някой се абонира за мен в приложението и поиска да се видим - няма как да стане.

- Наистина ли се правят толкова много пари, както се говори?

- Не. Всеки мисли, че може да се регистрира, да качи две-три снимки и да изкара много пари, но това изобщо не е така. Освен всичко не е приятно нон-стоп да те разпознават по улицата, и то заради такъв тип професия.

- Колко време ти отне да се изкачиш до нивото, на което си в момента?

- Две години ми коства да изкарвам парите, които печеля на този етап, а те никак не са малко. Отне ми три предавания и доста публични изяви и скандали - аз съм човек, който продава със скандал, не с добро. В България с друго не може да изпъкнеш.

- Носи ли ти удоволствие работата?

- Със сигурност не ми носи удоволствие работата - парите ми носят. Те са единственото нещо в този бизнес, което може да ти даде някакъв вид щастие.

- Какво би посъветвала младите момичета, които бленуват да са онлифенсърки?

- Бих им казала първо много добре да си поставят на масата какво имат и какво нямат. След това да си направят сметка какво ще загубят и спечелят. Има доста мацки в този бизнес, които с години не комуникират със семейства си. Обръщат им гръб хората. След като спрат да се изявяват в бранша, не могат да си на мерят нормална работа. Като влезеш в тази спирала няма излизане. Не само в България, в целия свят те дискриминират, което е абсолютно нормално.

- Съжаляваш ли, че тръгна по този път?

- Не. Може би съжалявам, че това е начинът, по който съм натрупала финансите си, но не и за нивото, до което съм стигнала.

- А възнамеряваш ли да спреш някога?

- Проблемът е, че колкото повече изкарваш, толкова по-трудно е да спреш. На мен крайната ми цел преди година бе да си взема жилище и да приключа. Но логично - след това трябва с нещо да живееш, да се подсигуриш, а както споменах, трудно се намира нормална работа. Може да се каже, че е един порочен кръг.

- Определяш се като бисексуална, но отдавна си обърнала гръб на мъжете. Кой изневерява повече - силният или нежният пол?

- Мъжете. В природата им е, така са устроени. Особено след като се оженят и вече знаят, че си им в кърпа вързана. Тогава чувстват свободата да си ходят наляво-надясно.

- Лесна плячка ли са за теб?

- Изключително лесна. Най-елементарното същество на Земята - това е един мъж. После се чудят защо има толкова много момичета, които ги въртят на малкия си пръст - просто са елементарни.

- Затова ли се отврати от тях?

- Не. От много малка заглеждам какички. Работата ми е такава, че всекидневно си пиша с мъже, и малко или много познавам психиката им. Отвращават ме, да, но не заради това харесвам жени.

- Хващала ли си твой приятел в прелюбодейство?

- Разбира се. Това е в кръвта на мъжете. Те мислят с долната глава, не с горната. Може би само в една връзка с мъж не са ми изневерявали - или не съм го хващала.

- Как реагираш в такива ситуации?

- Ставам и си тръгвам. Случвало се е да остана, но когато съм била с жена. Простих й, но не оставих нещата така. Върнах и го по същия начин.

- Неотдавна си направи корекция на бюста. Как се реши на тази стъпка.

- . Около „Биг брадър“ имах хранително разстройство - страдах от булимия. Отделно ми повлия много и целият хейт в социалните мрежи. Бях достигнала стряскащите 50 кг на 1,83 см височина. Не изглеждах добре естетически - слабеех все повече и хората не ме приемаха. Обиждаха ме, че приличам на дете, на мъж. Така реших да си сложа импланти. Сега се харесвам повече и определено ми е плюс в работата.

- През януари се сгоди за своята любима. От колко време сте заедно?

- От почти година. Половинката ми е жена - по-голяма е от мен. Не желая да споделям много за нея в публичното пространство заради професията, която практикува. Прави ме много щастлива, но предпочитам личният ни живот да си остане между нас.

- Кога ще е сватбата и искате ли да имате деца?

- Обсъждаме го все още Мечтаем за деца, но бих искала да растат извън страната. Дотогава обаче има още много време.