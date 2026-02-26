Последни
Популярни
Горещи

Брадърката Анджела Ташев: Мъжете са най-елементарните същества на Земята, ОТВРАЩАВАТ МЕ!

https://hotarena.net/laifstail/bradarkata-andzhela-tashev-mazhete-sa-nay-elementarnite-sashtestva-na-zemyata-otvrashtavat-me HotArena.net
Румен Димитров
805
Брадърката Анджела Ташев: Мъжете са най-елементарните същества на Земята, ОТВРАЩАВАТ МЕ!

Румен Димитров
805

Анджела Ташева е един от най-известните еротични модели у нас. Подвизава се в платформата Онлифенс, където споделя палави снимки и си чати с последователи срещу солидни суми. Скандалът е нейна запазена марка, а провокацията - начин да се издигне в шоубизнеса. Става особено популярна с участието си във форматите „Биг брадър“ и „Къщата на инфлуенсърите“, където показва изключителен характер. Ето какво каза Анджи в интервю за „България Днес“.

 

-     Анджела, какво е да си еротичен модел у нас?

-     Със сигурност психически не ти се отразява добре. Трябва да си много здраво стъпил на земята. Да знаеш за какво се бориш. Има ла съм моменти, в които съм била на косъм да се изгубя в това нещо.

-     Кое загуби лично ти в този „водовъртеж“?

- Започвайки, нямах много какво да губя, исках просто да си набавя средства. Към днешна дата обаче виждам как вече не ме уважават хората. Откъм родители - не съм изтървала нещо кой знае какво. Моят татко почина отдавна.. Майка ми не се е грижила за мен от 13-годишна. Така или иначе, семейството го нямах.

-     Има ли нещо, което никога не би направила, колкото и да ти платят?

-     Не прекрачвам собствените си граници и морални ценности. Ако някой се абонира за мен в приложението и поиска да се видим - няма как да стане.

-     Наистина ли се правят толкова много пари, както се говори?

-     Не. Всеки мисли, че може да се регистрира, да качи две-три снимки и да изкара много пари, но това изобщо не е така. Освен всичко не е приятно нон-стоп да те разпознават по улицата, и то заради такъв тип професия.

-     Колко време ти отне да се изкачиш до нивото, на което си в момента?

-     Две години ми коства да изкарвам парите, които печеля на този етап, а те никак не са малко. Отне ми три предавания и доста публични изяви и скандали - аз съм човек, който продава със скандал, не с добро. В България с друго не може да изпъкнеш.

-     Носи ли ти удоволствие работата?

-     Със сигурност не ми носи удоволствие работата - парите ми носят. Те са единственото нещо в този бизнес, което може да ти даде някакъв вид щастие.

-     Какво би посъветвала младите момичета, които бленуват да са онлифенсърки?

-     Бих им казала първо много добре да си поставят на масата какво имат и какво нямат. След това да си направят сметка какво ще загубят и спечелят. Има доста мацки в този бизнес, които с години не комуникират със семейства си. Обръщат им гръб хората. След като спрат да се изявяват в бранша, не могат да си на мерят нормална работа. Като влезеш в тази спирала няма излизане. Не само в България, в целия свят те дискриминират, което е абсолютно нормално.

-     Съжаляваш ли, че тръгна по този път?

-     Не. Може би съжалявам, че това е начинът, по който съм натрупала финансите си, но не и за нивото, до което съм стигнала.

-     А възнамеряваш ли да спреш някога?

-     Проблемът е, че колкото повече изкарваш, толкова по-трудно е да спреш. На мен крайната ми цел преди година бе да си взема жилище и да приключа. Но логично - след това трябва с нещо да живееш, да се подсигуриш, а както споменах, трудно се намира нормална работа. Може да се каже, че е един порочен кръг.

-     Определяш се като бисексуална, но отдавна си обърнала гръб на мъжете. Кой изневерява повече - силният или нежният пол?

-     Мъжете. В природата им е, така са устроени. Особено след като се оженят и вече знаят, че си им в кърпа вързана. Тогава чувстват свободата да си ходят наляво-надясно.

-     Лесна плячка ли са за теб?

-     Изключително лесна. Най-елементарното същество на Земята - това е един мъж. После се чудят защо има толкова много момичета, които ги въртят на малкия си пръст - просто са елементарни.

-     Затова ли се отврати от тях?

-     Не. От много малка заглеждам какички. Работата ми е такава, че всекидневно си пиша с мъже, и малко или много познавам психиката им. Отвращават ме, да, но не заради това харесвам жени.

-     Хващала ли си твой приятел в прелюбодейство?

-     Разбира се. Това е в кръвта на мъжете. Те мислят с долната глава, не с горната. Може би само в една връзка с мъж не са ми  изневерявали - или не съм го хващала.

-     Как реагираш в такива ситуации?

-     Ставам и си тръгвам. Случвало се е да остана, но когато съм била с жена. Простих й, но не оставих нещата така. Върнах и го по същия начин.

-     Неотдавна си направи корекция на бюста. Как се реши на тази стъпка.

-     . Около „Биг брадър“ имах хранително разстройство - страдах от булимия. Отделно ми повлия много и целият хейт в социалните мрежи. Бях достигнала стряскащите 50 кг на 1,83 см височина. Не изглеждах добре естетически - слабеех все повече и хората не ме приемаха. Обиждаха ме, че приличам на дете, на мъж. Така реших да си сложа импланти. Сега се харесвам повече и определено ми е плюс в работата.

-     През януари се сгоди за своята любима. От колко време сте заедно?

-     От почти година. Половинката ми е жена - по-голяма е от мен. Не желая да споделям много за нея в публичното пространство заради професията, която практикува. Прави ме много щастлива, но предпочитам личният ни живот да си остане между нас.

-      Кога ще е сватбата и искате ли да имате деца?

-       Обсъждаме го все още Мечтаем за деца, но бих искала да растат извън страната. Дотогава обаче има още много време.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.