Цирковете в „Хелс китчън“ започнаха: Пиленцето Нина счупи зъб на Нора Недкова

„Кухнята на Ада" започна с интересен подбор от популярни участници. И тази година известните лица са готови да запретнат ръкави и да премерят сили в кухнята. Очаквано шеф Виктор Ангелов е безмилостен и не пести критики, като един от първите участници, чието ястие трябваше да бъде оценено с дегустация бе това на Нина Димитрова. Тя доби известност като нежната половинка от дуото „Пиленцата от Монако".

Нина и нейният съпруг Борислав (известен като Боби Манекена) са популярни с видеата си от френската Ривиера. В клиповете си те се опитват да демонстрират луксозен начин на живот, но по скоро се превърнаха в забавна интернет сензация.

Още с влизането на Нина в „Хелс китчън“ плъзнаха слухове, че тя се е разделила с половинката си. Мълватасе усили, тъй като Боби сподели многозначителни постове в социалните мрежи. Някои от тях гласят: „Топгъзарят не гледа евтини формати, а си гледа бизнеса. Така се става милионер!“ И не спря дотук - последва още: „Гледам красотите на френската Ривиера. Не могат да си ме Позволят тези мишоци!“. Димитрова е част от отбора на Платинените и влезе в главната роля още от първия ден. Феновете на предаването веднага забелязаха и коментираха килограмите и външният й вид, които се различават драстично от кадрите, които тя публикува в Инстаграм. Но по-важното е, че шеф Ангелов не остана с добри впечатления от ястието й. Гозбата на Нина меко казано не се понрави на Ангелов. Още на първата хапка от ориза той направи гримаса и каза: „Сложи си ръка на сърцето и ми кажи честно: опита ли ориза? Ти нямаш сърце!“.

Шеф Ангелов каза на Нина да посочи човек от участниците, който й е най-симпатичен. Тя избра Нора Недкова, която на свой ред трябваше да опита от ориза. Нора отсече: „Нинче, това не се яде. Макар и да се засмя, на синхроните Недкова призна:

„Ядосах се, счупих си зъба заради нея“.

Как ли ще продължи кулинарното приключение на Нина и дали оризът не й се получи само поради липса на време - предстои да видим в следващите епизоди.