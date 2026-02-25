Неуспешна кариера е причина за анорексията на Пламена

Певческата кариера на Пламена, която участва в новия, сезон на „Като две капки вода“, стартира от първия сезон на „Мюзик Айдъл“. Капацитетите са впечатлени от гласа й, но след края на риалитито звездната слава не идва. Вместо покани за участия тя получава куп неприлични предложения от заможни мъже, пише "Филтър".

Певицата обаче не се предава.

Прави нов опит да влезе под светлините на прожекторите, участва във „ВИП Брадър“, Подписва договор с музикална компания, но нещата пак не потръгват.

Неуспехите депресират изпълнителката и тя започва да слабее. Семейството и най-добрите й приятели виждат, че с всеки изминал ден тя се променя. Стига до тегло от 35 килограма, което за нейните 170 сантиметра височина изглежда плашещо. Тогава с помощта на най-близките си започва да търси помощта на лекари и психолози. Пламена започва борба със себе си и всяка хапка за нея е малка победа.

„От анорексията има изход, стига да го поискаш и да имаш подкрепата на най-близките ти хора“ - категорична е Пламена.

И последните години тя има сериозни музикални ангажименти, тя е официалната беквокалистка на Турбо Би от знаменитата група „Снап“. „Като две капки вода“ пък за нея е сбъдната мечта.