Брадърката Анджела Ташева се оказа бивша на ергенката Лили Естер

Истинска медийна буря се разрази около две от най-обсъжданите жени на родната риалити сцена - Анджела Ташева и Лили Естер. Според коментари в социалните мрежи красавиците не само се познават отдавна, но и са имали връзка.

Анджела, която взе участие в миналогодишния сезон на "Биг брадър", признава, че отношенията й с Лили датират от 2023 година, когато били изключително близки. Името на българката с етиопски и нигерийски корени дори е споменато от брадърката в контекста на техен общ творчески проект в сферата на работа на Ташева. Анджела сама е намекнала за връзката им, като многократно споделяла видеа на тях двете в Тик-ток.

След края на любовта помежду им и излизането на Анджела от къщата на "Биг брадър" скандалната участничка се насочи към писането и издаде еротичния трилър "Only Анджела" - произведение, което бързо привлече внимание с откровеността си. Книгата е описвана като "разголваща душата" и съчетава лични преживявания, страст и емоции, които звучат твърде истински, за да са просто художествена измислица. "Всичко вътре е реално - така, както го преживях", казва самата Анджела в свои публикации.

Успоредно с това, в "Ергенът: Любов в рая" Лили предизвика коментари с необичайната си близост до своята приятелка Хени, на която екзотичната красавица дори даде роза. Двете често стояха в имението заедно, далеч от всички останали, споделяха моменти, прегръдки и шеги, а Лили я наричаше "жена ми". Зрителите се чудеха дали това е просто приятелство, или флирт, прикрит зад закачки.

И не само Лили, но и друга участничка в шоуто - Натали, откровено сподели, че е бисексуална, в свое интервю преди влизането в "Ергенът: Любов в рая". Там блондинката разкри, че е имала едновременно връзка с мъж и жена, които са знаели един за друг. В последните епизоди Лили започна да се сближава с Радо Вълчанов, с когото изглеждат все по-комфортно заедно. Мнозина зрители смятат, че този "флирт" е просто телевизионен ход, целящ да отклони вниманието от старите й връзки и слухове.

Анджела Ташева и Лили Естер не оставят никого безразличен - те са кралици на провокацията. Едната е дръзка писателка и инфлуенсър, която не остана незабелязана по време на престоя си в най-известната къща в България. Другата - екзотична танцьорка и хладнокръвна дама, която знае как да използва вниманието в своя полза.