Брюксел събира фамилия Стораро

Брюксел събира на една сцена всички певци от прочутата фамилия Стораро.

 

Концертът е заплануван на 28 март 2026 г., а билетите за шоуто вече се продават на цени от 60 до 1400 евро. Най-скъпото място е наречено диамантено. Сребърният вход е по 600 евро, златен ВИП – за 800 евро, и платиниум – по 1200 евро.

Организаторите от Balkan Royale Party са избрали залата в популярния център за събития „Кларидж“. Сградата е построена преди 90 г. в един от най-бедните квартали в столицата на Европа. Там се провеждат най-различни събития - връчване на различни награди и музикални концерти, като през 2024 г. там е пяла любимата и у нас сръбска фолкфурия Теа Тайрович.

Скандал

Малко след това залата се прочу и с политическо събитие, завършило със скандал. През април 2024 г. десният елит на Европа се събра там во главе с унгарския премиер Виктор Орбан и лидера на Британската партия на независимостта Найджъл Фараж, идеолог на кампанията за Брекзит и приятел на Тръмп. Заради опасност от безредици властите в Брюксел взеха решение да прекратят мероприятието малко преди Фараж да се качи на сцената и да произнесе своята реч.

Лукс

Вратите за феновете на Емрах, Фики и Тони Стораро отварят в 21 ч., а домакините им твърдят, че това няма да е просто парти, а луда балканска нощ, изпълнена с енергия, където чаши се вдигат, а токчета се чупят по дансинга и всички пеят заедно до изгрев слънце. Луксозни емоции в кралска атмосфера със златни балкански хитове и ексклузивни изпълнения на живо очакват присъстващите, се казва още в анонса за събитието.

