БОМБА: Диана Димитрова върти любов с Чикагото (СНИМКИ)

Актрисата Диана Димитрова отново успя да разпали клюкарските страсти и да се озове в центъра на пореден любовен скандал.

Този път поводът е участието й в кулинарното риалити „Хелс Китчън“ по Нова телевизия, където освен да демонстрира готварски умения, тя показва, че най-добре й се отдава да забърква интриги. След като през последните седмици бе на фокус заради враждата си със страховитото дуо — колежката й Рая Пеева и майка й Красимира Демирова, сега актрисата привлече вниманието с опасно близки отношения с обвързан мъж.

Новият обект на интереса й е не кой да е, а риалити звездата от „Игри на волята“ Теодор Венков-Чикагото, който също е част от звездния отбор в „Кухнята на ада“. За искрата между двамата се заговори след снимка, публикувана от Венков в социалните мрежи, която моментално подпали слухове за нещо повече от приятелство.

На кадъра двамата са в готварските си униформи, но Диана е опасно близо до него и го целува по бузата, а езикът на тялото им е повече от красноречив.

Феновете веднага се запитаха дали това е просто закачка за пред камерите, или актрисата е хвърлила око на женен мъж. Самият Чикаго побърза да охлади страстите и обясни под снимката, че двамата са „едни от най-добрите приятели в „Хелс Китчън“. Това обаче не успя да спре коментарите. Още повече че Диана също се включи в шеговития тон и загадъчно подхвърли: „Само като се сетя какво правихме преди това и... гривната!“. Този мистериозен намек веднага накара последователите им да гадаят каква история се крие зад думите й.

Химията между двамата не остава незабелязана и на снимачната площадка. Хора от екипа на предаването твърдят, че актрисата и мускулестият риалити герой често се смеели заедно, разменяли си шеги и си помагали в кухнята между дублите, а също и честичко си шептели на ухо, когато камерите и микрофоните са далече. Клюката стига и по-далеч - фенове на шоуто твърдят, че са засичали Диана и Чикагото заедно и извън снимачната площадка.

Любопитна подробност е, че Димитрова се възползва максимално от завръщането си в полезрението на зрителите покрай кулинарното риалити. Миналата сряда актрисата, която се изява и като художничка, набързо организира и изложба със свои картини „Сънища и сенки“. Сред гостите й отново блесна добре познатото лице на Теодор Венков-Чикагото. Риалити героят, който стана скандално известен с множеството си пластични интервенции още по време на участието си в „Игри на волята“, не пропусна да уважи Димитрова и с присъствието си допълнително разпали слуховете за близост между двамата.