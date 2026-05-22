Ченге със съмнителни показания срещу Димо Алексиев

Отложиха делото за уточняването на думите на униформения

Румен Димитров
133
Ченге със съмнителни показания срещу актьора Димо Алексиев пред Темида - отлагат делото за изясняване на думите на униформения Мирослав Генков.

Това стана ясно на вчерашното заседание в Софийския градски съд.

Темида отложи делото срещу Димо и допусна нови доказателства, бе разпитан и един от полицаите, арестували актьора - ченгето Мирослав Генков.

Според съда обаче има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и впоследствие пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са достатъчно ясни и съответно са съмнителни. Това от своя страна може да доведе до пълното отстраняване на полицая като свидетел и приемането на показанията му за нищожни - за лъжливи.

Вчера градските магистрати допуснаха и нова видеотехническа експертиза, която се отнася за времето на проверката на подсъдимия при ареста му. Тук интересното е, че бодикамерите на униформените са били изключени и това доста подкопава техните думи. Да не говорим, че вече има и разминавания в показанията на единия от полицаите.

В края на юли миналата година Софийският районен съд осъди Димо на 1 година и 6 месеца затвор при първоначален общ режим за шофиране в нетрезво състояние. Ексводещият на "Игри на волята" беше лишен и от правото да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години.

Димо обаче е категоричен, че въобще не е бил в движение, а само е отишъл до колата, за да си вземе ключовете, които е забравил там.

Делото продължава в Софийския градски съд.

