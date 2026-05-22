Серафим Тодоров: Дано не измамят и Дара като мен! Отказах милиони долари, за да се бия за България, а ме излъгаха и подхвърлиха трохи

Отказах милиони долари, за да се бия за България, а ме излъгаха и подхвърлиха трохи, казва бившият световен шампион

"Прославих България на световния боксов ринг и изритах милионите, които ми предлагаха от САЩ, от Европа, от Австралия... Когато бях на върха, ми се кланяха. Подмазваха се, казваха колко съм велик. Сега се държат с мен като с престъпник. Срам и позор!"

С емоционална изповед пред "България Днес" боксовата легенда Серафим Тодоров разкрива истината за своя живот, след като светлините над ринга са угаснали, великите победи са останали в миналото, а красивите обещания на родни политици към него отдавна са забравени. И предупреждава Дара, която сега точно като него преди години е на върха на славата си, да внимава много.

Серафим Тодоров участва в "Денсинг Старс"

"Познавам Дара от шоуто "Денсинг Старс", в което и двамата бяхме сред участниците през 2024 г. - сподели Серафим. - Радвам се много за нейния успех. Съветвам я много да внимава на кого се доверява. Има хора, които ще се опитат да я използват и след това да я захвърлят, както стана с мен. Дара е много добро и земно момиче, но има качества да се превърне в световна звезда. Аз опознах и лицето на славата, и лицето на неблагодарността. Но не мога да бъда лош, защото силно вярвам в Бог. Не мога да върша волята на дявола. Ще бъда благороден човек, достоен и великодушен, а да става, каквото ще", емоционално казва Сарафа.

Като боксьор Серафим е признат от цял свят. След три световни и три европейски титли суперталантът достигна до сребърен медал на олимпиадата в Атланта '96. По пътя към финала той бие Флойд Мейуедър, който след това се превърна в една от най-големите звезди при професионалистите и спечели над 1 милиард долара.

Дара танцува в "Денсинг Старс" през 2024 г.

Тодоров сега живее от олимпийската си пенсия, която му се полага, но беше спряна заради запор в Германия през миналата година. Към момента Серафим разчита единствено на този доход, който му е възстановен. Но се чувства предаден и забравен в страната, която е прославил на ринга.

Безспорен факт е, че в Европа и по света легенди от неговата величина след края на състезателната си кариера получават сериозни ангажименти от държавни и обществени институции. Целта е със своята популярност големите спортисти от миналото да допринасят за различни важни за държавата инициативи и постиженията им да не бъдат заравяни в забрава. За съжаление в това отношение България е длъжник на своите велики атлети, донесли толкова много радост на народа. Серафим Тодоров е само един от примерите за това.

В архива на "България Днес" се пазят безценни фотокадри от посрещането на Сарафа в България след неговата трета световна титла, спечелена в Германия през 1995 г.

Сарафа е посрещнат като Бог на летище София след световната титла през 1995 г. / СНИМКИ: Иван ЗАХАРИЕВ

"От деня, когато са направени тези снимки, имам много спомени - казва сега Серафим Тодоров. - Гонеха ме фенове с коли от летището до вкъщи за автографи - спомня си Сарафа. - Не мога да се оплача от феновете - обичат ме, почитат ме и аз мога да отвърна само със същото. Много важни хора за мен ме посрещнаха още на летището. Помня как ме вдигнаха на рамене. Всички се радваха и ме поздравяваха за успеха."

Когато се прибира в родния си град Пещера след световното първенство по бокс през 1995 г., градът празнува като за национален герой.

"Кметът ме посрещна и ми каза: "Сарафче, много си голям!". Дори оркестър ме чакаше - с музика, с хора на улиците, а те издигаха надписи с моето име. Никога няма да забравя това!"

Световното първенство в Берлин през 1995 г. остава един от най-славните моменти в кариерата на Серафим - трета световна титла, спечелена с категорични победи.

"Минах като лавина през всички - казва шампионът. - По пътя към финала победих румънец, молдовец, дори и двукратния световен шампион Арналдо Меса, който беше с обратен гард - направо го смазах. На финала прекърших един много корав алжирец. Станах световен шампион с Божията помощ. Макар победата да изглеждаше лесна, Бог ми даваше сили във всяка секунда."

Серафим Тодоров е трикратен световен шампион

Днес Серафим Тодоров живее в България, след като за известно време пребиваваше в Германия. Разочарован е от отношението към него в родината.

"Само посрещането на летището беше хубаво - после животът в България се превърна в катастрофа - признава Сарафа. - Нагледах се на низости, мъки и трудности с тази чиста душа, която имам. Лошо е, че такава легенда като мен, прославила България, трябва да мизерува. Това живот ли е у нас? Затова заминах за Германия. За световната титла премията ми беше колкото една средна заплата, даже ме е срам да кажа колко. Хора, на които съм пълнил гърлата с успехите си, ми хвърлиха в замяна трохи" - с разочарование си припомня легендарният боксьор.