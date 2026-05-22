В пясъчната буря: Мис България гази пустинята с обувки за 1700 евро (КАДРИ)

Пясък, прах, жега и… обувки за близо 1700 евро. Да, Венцислава Тафкова очевидно не се притеснява да изцапа мокасини за няколко хилядарки...

Мис България 2020 публикува кадри от мароканското си приключение край пустинните райони до Уарзазат, а по-наблюдателните веднага забелязаха нещо друго – мокасините ѝ от култовата марка Loro Piana.

И ако за повечето хора пустинята е място за удобни туристически обувки, то при родните звезди явно правилата са други.

Моделите на Loro Piana отдавна са превърнати в символ на т.нар. „quiet luxury“ – лукс без крещящи лога, но с цени, които спокойно могат да ударят няколко хиляди евро. Именно затова марката се превърна в абсолютен фаворит сред богатите наследници, милиардерските среди и популярните лица по света.

И у нас модата вече очевидно е стигнала пълна сила.

Фолк дивата Мария също неведнъж е демонстрирала слабост към бранда, а през последните месеци все повече популярни дами от родния шоубизнес започнаха да залагат именно на „тихия лукс“, вместо на крещящите лога и камъни.

Колкото до Тафкова – брюнетката явно е решила да не щади нито обувките, нито бюджета си в Мароко.

Припомняме, че по време на престоя си в Мароко Тафкова беше засечена и в легендарните Atlas Studios – най-големия снимачен комплекс в света по площ, където са реализирани продукции като „Game of Thrones“, „Гладиатор“ и „Мумията“.

Именно това засили още повече слуховете, че след AI филма „Легендата за Армира“ Мис България вече подготвя нова мащабна продукция. Дали става дума за следващ филм или за видеоклип към новото ѝ парче – засега брюнетката пази мълчание.