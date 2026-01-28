Д-р Петрана Каляшева номинирана за „Лица за гордост“ – признание за медицина с кауза и човешко лице https://hotarena.net/laifstail/d-r-petrana-kalyasheva-nominirana-za-lica-za-gordost-priznanie-za-medicina-s-kauza-i-choveshko-lice HotArena.net

Естетичният дерматолог д-р Петрана Каляшева е сред имената, включени в престижната селекция „Лица за гордост 2026“ – инициатива, която отличава личности с принос, влияние и активна обществена роля. Номинацията ѝ я нарежда сред хората, които не просто практикуват професията си, а я превръщат в мисия и пример.

Форматът „Лица за гордост“ се организира от Николай Стоянов и Наталия Гуркова и вече се утвърди като платформа за разпознаване на личности от различни сфери – култура, наука, бизнес, изкуство, обществен сектор, които с постоянство и кауза оформят съвременния облик на България.

Сред номинираните тази година са още Християн Гьошев, Мария Димитрова от „Фондация Дева Мария“, поетът Радослав Гизгинджиев, Кристина Пастирова, Тома Станишев, Ника Ступик, както и музикалният проект „Дует Мания“, което показва широкия спектър от области, обхванати от инициативата.

В разширения списък с номинации за „Лица за гордост 2026“ фигурират още Биляна Тончева, Лилия Стефанова, Донка Велева и Елиза Флуте, наред с д-р Петрана Каляшева.

Д-р Каляшева е естетичен дерматолог, венеролог и специалист по лазерни процедури с над 25 години професионален опит. В практиката си тя е позната с изключително етичен подход, персонално отношение към всеки пациент и ясно изразена философия за естествени, хармонични и ненатрапчиви резултати. Името ѝ се свързва не просто с висок професионализъм, а с доверие, последователност и грижа, която поставя човека преди модата и комерсиалните тенденции.

Именно този баланс между експертиза, морал и дългогодишна отдаденост прави номинацията ѝ в „Лица за гордост 2026“ логична и напълно заслужена.