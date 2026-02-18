Дънди бил на поправителен по балет, спасил го Стефан Данаилов

Вечно усмихнатият Даниел Пеев-Дънди е една от изненадите в новия сезон на „Капките“. След „Денсинг Старс“, „Кухнята на Ада“ и „Черешката на тортата“ той стана част и от шоуто за имитации. Актьорът чистосърдечно си признава, че е приел поканата да участва, защото иска да спечели колата. Явно ще се цели в победата, тъй като само първият си тръгва от предаването с автомобил.

Като човек с артистична душа, за Дънди едва ли има образ, който да го стресне. Макар в НАТФИЗ да е оставян на поправителен по балет, той не се плаши и от танците. Доказа го в „Денсинг Старс“, ще се справи и сега.

„Когато ме оставиха на поправителен по балет, Стефан Данаилов- Мастера, светла му памет, каза: „Абе, пуснете го шишкото! – разкрива актьорът. – Няма да го правим акробат-балетист! Той ще ми трябва за дипломния спектакъл!“. Така благодарение на него взех изпита. Ако не беше той, сигурно нямаше и да завърша висше образование. Това, че взимаше клас, ми е подарък от съдбата. Аз бях нетипичният кандидат-студент – 125 килограма, подстриган на паничка и говорещ на диалект. Но безумно добре бях подготвен и си знаех задачите. На приемния изпит Стефан Данаилов ме попита: „Шишко, как си със здравето? Болят ли те краката?“. Отговорих му, че съм добре. То и да не бях, разбира се, нямаше да му призная. Така ме взе от първия път. Естествено, за всеки случай си имах и резервен план. Мислех да уча за зъболекар. Но слава богу, че не се наложи да следвам медицина.“

Със сигурност стоматологията може и да е загубила, но пък театралната сцена много е спечелила, тъй като Дънди играе нонстоп в различни представления. Няма да му е лесно да съчетава гастролите в страната с „Капките“, ала ще се наложи колегите му от спектаклите за три месеца да се съобразят с графика на шоуто.

Даниел Пеев се гордее и с още едно свое постижение – той свали цели 40 килограма. Твърди, че дебел се чувствал по-щастлив, но пък сега е по-подвижен, което много ще му помогне в „Като две капки вода“.