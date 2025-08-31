Дани Илиев зарязан от гаджето заради изневяра

Популярният ММА боец Дани Илиев е зарязан от своята приятелка – д-р Рима Соми. Според слуховете, д-р Соми е разкрила, че Илиев й е изневерил, което довело до края на тяхната връзка, узна „Уикенд”.

Бившите влюбени гълъбчета са изтрили всички общи снимки в социалните мрежи и вече не следват един друг.

Двамата бяха доста активни в социалните мрежи, редовно споделяйки снимки от личния си живот, които показваха колко са влюбени и щастливи. Въпреки това, според източниците, след разкритията за изневярата, Рима Соми взела решението да прекрати отношенията им, като премахнала всичко, което й напомня за бившия й. Даниел живееше в дома на заможната докторка и шофираше лъскавото й „Порше”. ММА боецът винаги се загаджва само с богати и красиви жени. Той имаше връзка и с Гери-Никол, но й изневери и певицата бързо му би шута.