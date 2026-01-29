Дани Милев: Дара притежава характер за „Евровизия“, тя си е малко лудичка!

„Имаме всички шансове да победим в „Евровизия“! Талантливи сме, стискам палци на младите хора.“

Такова мнение изрази пред „България Днес“ музикантът Дани Милев, който през 2006 г. представи страната на елитния конкурс заедно с певицата Мариана Попова. Китаристът следи селекцията за българските представители на състезанието, което обръща представите му за шоубизнес преди две десетилетия.

„Радвам се, че отново има артист, който да ни защитава пред Европа. Още повече че ще се създаде песен специално за него. Този човек трябва да има не само глас, но и лице, както заяви Тони Димитрова. „Евровизия“ е мощна машина, в която, като влезеш, разбираш, че няма база за сравнение с България.

Трябва характер, за да издържиш на натоварването - иначе ще се издъниш“, категоричен е 57-годишният изпълнител, който вече е дядо.

Милев още си спомня напрежението, възторга и премеждията, с които се сблъскват с Попова по време на участието си през 2006 г. Тогава нашенците излизат на гръцка сцена с песента „Let me cry”, завършвайки на 17-о място - само на крачка от големия финал.

„Като кацнахме в Атина, навсякъде по високоговорителите звучеше нашата песен. Чувствахме се специални. Отидохме две седмици преди концерта и имахме по 10-15 репетиции на ден. Още с пристигането веднага ни опаковаха със слушалки, започнаха заснемания, режисьори, екипи, декори. Ние с Мариана нямахме пари да си ушием дрехи дори. На фона на това брутално шоу се чувстваш като малко детенце в големия свят. Видях такъв професионализъм, какъвто никога не съм вярвал, че съществува“, върна се назад във времето звездният текстописец.

Мона, Роксана, Михаела Маринова, Дара, Прея, Керана и Космонавтите, Innerglow и Молец са осемте финалисти за „Евровизия“. Сред тях Дани вижда бойци, способни да ни изкачат до челните позиции.

„Дара притежава характер -тя до някаква степен си е малко лудичка. Керана също. Харесвам новата група , Innerglow и виждам енергия и модерно представяне при тях. Михаела Маринова също е страхотна певица и би могла да изнесе целия товар на конкурса на гърба си. Няма точна рецепта за победа. Даже смятам, че в стремежа си за оригиналност малко се преекспонира с фолклорните мотиви. Не че е лошо да ги има, но не това е гаранцията за успех смята класическият китарист.

Дичо от Д-2 също вдъхва кураж на младежите.

„Не следя „Евровизия“, но смятам, че е най-големият и всепризнат конкурс и ние имаме място на него. Дано се представим по най-добрия начин“, бленува певецът усмивка.

В събота (31 януари) България избира своя представител за „Евровизия“.