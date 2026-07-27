Дара 6 пъти вдигна хонорара си след „Евровизия“! Папи Ханс я надскочи!

Шест пъти се оказа, че е вдигнала хонорара си за участие победителката в „Евровизия“ – Дара Йотова, с хита си „Бангаранга“.

42 000 евро е поискала от Община Варна любимката на българите, за да пее на празника на морската столица, който е навръх Голяма Богородица – 15 август.

Общинският съвет в областния град на първата си сесия обаче е отказал голямата сума.

Финансовата комисия не одобрила

цялата сума от 153 420 евро, която кметът Благомир Коцев е поискал да отдели за събитието. Основният мотив на общинарите е претенцията на варненката, спечелила „Евровизия“, и нейния бивш любим – Папи Ханс, който също е поканен да пее с нея.

За Дарина Йотова заедно с балет от шестима танцьори били предвидени 42 000 евро, а за Папи Ханс – 36 000 евро.

Същевременно за група „Инергоу“, които също бяха кандидати да ни представят в „Евровизия“, били отделени 5000 евро, а за училището за модерни танци – само 2500 евро.

Общинските съветници поставили под съмнение размера на поисканите хонорари. В зала „Пленарна“ е посочено, че според направената справка досега хонорарът на Дара за участие е бил 15 000 лева, а на Папи Ханс в градски празници и общински събития – 10 000 лева.

При корпоративните събития възнагражденията на изпълнителите са били между 10 000 и 20 000 лева, което също е значително под заложените суми, коментират съветници.

Те заявяват още, че очакват до заседанието на общинския съвет на 30 юли администрацията да внесе преработено предложение с реалистична финансова рамка.

„Дълбоко съм възмутен от тази несправедливост. Когато се говори за хонорари от по 42 000 евро за едно участие в празничната програма на Варна, за мен това изглежда като нещо, което буди сериозни въпроси. Не искам да обвинявам конкретни хора без доказателства, но отстрани всичко това изглежда като някаква схема, която заслужава да бъде напълно прозрачна пред гражданите на града. Като гражданин на Варна, ако някога бъда поканен да участвам в празника на своя град, честно казано, бих се чувствал неловко и дори гузен да поискам или да получа подобен хонорар. Аз лично бих предпочел възнаграждението ми да бъде символично.“ Това сподели наследникът на Астор и един от най-добрите ни фокусници Веселин Долмов-Арсен, след като разбра за сумата, която поп певицата Дара е поискала за себе си и екипа си да пее на празника на родната си Варна.

„Винаги съм имал огромно желание да участвам в празника на Варна. До този момент обаче никога не съм бил канен. Има и други артисти като мен, които има какво да кажат на своя град и които по една или друга причина не са били поканени. И това не е от завист към поканените, а въпрос на принципи и справедливост“, казва още Долмов.

Десетки негови колеги – знайни и незнайни популярни хора от морската ни столица, също се обявиха против огромния хонорар, който е поискала певицата, за да зарадва хората в града, пише "България Днес".

„Не е проблем това, че Благо Коцев няма пари за гаранцията си, а има очи да бръкне в джобовете на данъкоплатците и да плати безбожна сметка за празника им“, споделя по темата и писателят Константин Кацаров.

Междувременно се оказа, че сдружението за колективно управление на авторски права „Музикаутор“ излезе с официална позиция, настояваща Община Варна

незабавно да уреди авторските права

за предстоящото изпълнение на песента „Бангаранга“ на Дара. Проблемът е свързан именно с планирания празничен концерт по повод Деня на Варна на 15 август.

Организацията алармира, че местната власт финансира мащабни музикални събития с публични средства, без да спазва законовите изисквания за предварително лицензиране на музикалното съдържание. Проверка на сдружението е установила общо 57 проекта с музикално съдържание във Варна без данни за уредени права. Тъй като зад „Бангаранга“ стои международен екип от автори (включително членове на чуждестранните дружества PRS и STIM), липсата на лиценз засяга и международни правоносители.

Исканията на „Музикаутор“ са Община Варна да спре практиката да урежда правата след събитията, да извърши пълна проверка на всички концерти през 2026 г. и да въведе строг вътрешен контрол.