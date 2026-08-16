Глория Петкова хванала Петканов на калъп с момиче от интернет приложение

Два месеца след изненадващата раздяла на Даниел Петканов с моделката Глория Петкова стана ясна причината за краха на тяхната иначе страстна любов. Дани така и не успял да се откаже от навика да търси креватни удоволствия за една вечер, а любимата му го хванала на калъп с друга, твърдят източници на „Уикенд”.



Даниел Петканов открай време имал слабост към секса без обвързване, от който се опитвал с големи усилия да се откаже. Навикът да търси удоволствия извън официалната си връзка обаче се оказал по-силен от него и му коствал любовта с мъжкия блян Глория Петкова. Двамата се събраха преди година по време на снимките на риалитито на Би Ти Ви „Трейтърс”, в което участваха. Снимките продължиха едва две седмици, но в рамките на този кратък период огнената Глория успяла да се влюби и да омае Даниел. За отрицателно време те запознаха децата си и заживяха заедно, а връзката си обявиха миналия септември по време на официалната премиера на риалитито, което ги събра.

Идилията обаче рязко се е разпаднала, когато тази пролет Гло е хванала мъжа си в изневяра. Хора от обкръжението на двойката издадоха пред „Уикенд”, че тя го е заварила почти на калъп с момиче от интернет приложение за запознанства. Петкова веднага сложила край на връзката с Даниел. Той правел опити да й се извини, обяснявал, че това е просто секс със случайно момиче, което повече няма да види, обещавал, че няма да повтори грешката си, но нищо не подействало. Манекенката решително го изритала от живота си и го зачеркнала завинаги. Вместо да потъне в скръб, тя си стегнала багажа и заминала за морето заедно с малката си дъщеря. Два месеца по-късно нейни познати твърдят, че не говорела за бившия си любим и не изглеждало да съжалява за решението да се раздели с него.

Даниел от своя страна признавал, че има проблем със запознанствата през приложения. Той развил този навик веднага след развода с майката на сина си – Александра Богданска. Двойката се раздели по негово решение преди 4 години. Останал сам, Петканов започнал да бори самотата и скуката, като се среща с различни момичета почти всяка вечер. Намирал ги в специални приложения. Постепенно развил зависимост към секса без обвързване. Когато се залюбил с Глория, направил опит да се откаже, но явно навикът се е оказал по-силен от него, а е възможно и любовта му към червенокосата моделка да не е била чак толкова силна, че да го накара да спре тази практика.

Говори се, че дори сега Дани трудно се въздържа от случайните забежки без обвързване. В последно време той често са навърта край риалити героинята Маги Томова, блеснала в сезон 3 на шоуто „Ергенът”, но се говори, че между тях няма нищо сериозно. Самият Петканов преди дни обяви, че по всяка вероятност ще остане вечният ерген.



Манекенката търси гадже с приложение



Глория Петкова явно се чувства самотна след скорошната раздяла с Даниел Петканов, затова си е инсталирала популярното приложение за запознанства „Тиндър”. Това разкри самата манекенка в публикация в социалните мрежи. Тя твърди, че си е инсталирала приложението „за бъзик”, но никой не й вярва. „Вече имам албум със скрийншоти на велики цитати. Това място е магия”, пише Глория.

„За първи ден в „Тиндър” едно е ясно - всички са с еднакви „прически” и бради”, продължава Глория. Откакто е сама, манекенката засипва мрежата с информация как си прекарва времето – какво чете, с какво се храни, какво пие и всичко останало, с което запълва деня си. Твърди, че й е много приятно да прави всичко това, но от безбройните й постове личи, че всъщност скучае.



