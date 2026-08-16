СМЯХ! Светлана Василева смята голите си снимки за красиви (Галерия)

„Да покажеш тялото си не е нещо вулгарно. Това е изкуство, ако е красиво, стилно и естетично“, заяви Светлана Василева, която сама се определя като човек на изкуството и изкуствовед, макар че едва ли знае значението на тази дума.



Блондинката коментираше в подкаст своята известност, как е станала популярна и голите си снимки в „Плейбой”. Според бившата г-жа Гущерова фотосите й са красиви и естетически, а не с порно елемент и скандални. „Мечтата ми беше, както на всяко момиче от провинцията – да съм известна, да съм по списания и корици“ – разкрива многодетната майка. Плеймейтката беше разкритикувана от много зрителки, че това е блянът на по-простите и бедни жени, които са готови на всичко, за да дойдат „на СофияТА” и да си намерят богат мъж, но понякога сметките им излизат криви – като при Светлана, която сега сама изхранва четирите си деца, родени не от любов, а за да се бетонира до живот на издръжка при Гущерови.



Разбира се, блондинката не мина без оплаквания колко трудно се гледат децата, особено като са повече от две, но отговорността за тях си е нейна. В крайна сметка бившата Гонзовица е сбъднала мечтата си за популярност, независимо от цената и вида на славата.