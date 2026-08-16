Натали Трифонова забогатя от бебето, връща на работа само по принуда

Банковата сметка на Натали Трифонова сериозна е набъбнала, откакто стана майка, научи „Уикенд”. Появата на бебето в живота на синоптичката й е развързало ръцете да стане рекламно лице на много фирми – дейност, която преди отпуска по майчинство й беше забранена. Сега тя се радва на пълен портфейл и твърди, че ще се върне на работа само ако я принудят.



Докато беше на екран, сексапилната блондинка нямаше възможност да използва популярността си за лични облаги, издадоха пред „Уикенд” хора от телевизионните среди. Красавицата беше част от екипа на новините в Би Ти Ви, което автоматично означава, че й е забранено да поема ангажименти като рекламно лице на каквито и да било продукти и услуги. Това важи за всички, назначени в новините на телевизията. Колкото и да са популярни, те нямат право да осребряват своята слава, тъй като обвързване с която и да било марка продукти би породило съмнения за конфликт на интереси. Ето защо нито една звезда от новините не поема ангажименти за реклами, за разлика от звездите в „Преди обед” например, които могат да прибират пари от всеки, който им предложи – от производители на храна и напитки през модни марки до туроператори, хотели и дори пластични хирурзи.

Излишно е да споменаваме разочарованието на Натали, че не е имала възможност да използва своите 152 000 последователи в Инстаграм, за да прибере някоя и друга комисионна от реклама, докато колежката й Деси Стоянова например, докато беше в „Преди обед”, рекламираше какво ли не. Затова пък, откакто излезе в майчинство, ръцете на Трифонова са развързани за поемане на всякакви финансови облаги. В момента телевизионната синоптичка е рекламно лице на вино, бебешка козметика, дамска козметика, пелени за еднократна употреба, препарат за пране на детски дрехи, дори на банка за съхранение на стволови клетки. За всичко това й се плаща и то единствено благодарение на факта, че роди и излезе в майчинство. Като теглиш чертата, излиза, че дългокраката блондинка печели много повече, докато е в отпуск по майчинство, отколкото когато ходеше на работа и взимаше заплата от Би Ти Ви. А не може да се каже, че не е била заета. Освен с прогнозата за времето, тя се занимаваше и с предаването „Култ”, имаше участия в сутрешния блок „Тази сутрин” а в един период водеше и предаване за геймъри.

Синът на Натали в края на септември става на годинка, а в Би Ти Ви младите майки обикновено се връщат на работа именно след този първи рожден ден на децата си. Синоптичката обаче нямала такова намерение. В приятелския си кръг тя била категорична, че ще се върне на работа само ако я принудят, т.е. ако я заплашат в уволнение или най-малкото – със сваляне от екран в случай, че удължи предстоя си вкъщи с детето. Това е слабо вероятно, тъй като никога досега в Би Ти Ви не са работили толкова много синоптици, както в момента. Освен дългогодишните кадри на телевизията Стаси Цалова и Боби Лазаров, там са двете им колежки Алис Борисова и Алекс Янкова, както и младият Петроний Евтов, който вече повече от година се води стажант, но всъщност се труди наравно с всички останали. Присъствието на Трифонова в „Култ” вече не е наложително, защото създателката на предаването Петя Дикова отново го пое. Остава сутрешният блок, за който също има достатъчно журналисти, които да го пълнят със съдържание. Така че едва ли скоро ще видим на екран усмивката на чаровната блондинка.

Красавицата все пак ще трябва да се върне в телевизията в някакъв момент, тъй като от това зависи нейната кариера като звезда. Ако не е на екран прекалено дълго, хората рано или късно ще я забравят. Но съдейки по огромния интерес към нея цяла година след като спря да се показва пред тв камери, това няма да е скоро. В Би Ти Ви все още не могат да се похвалят, че са намерили звезда, която генерира рейтинг, сходен с рейтинга на Натали.



