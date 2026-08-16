Протеже на Жоро Тошев пое програмата на БНТ

Българските медии са виждали много млади журналисти, чиито кариери се развиват скорострелно, но Светлозара Лазарова слага всички в малкия си джоб. От репортерка в „Преди обед” талантливото протеже на бившия продуцент на шоуто Жоро Тошев стана програмен директор на БНТ. Тя ще ръководи всички културни, забавни, образователни и социални предавания в три от държавните канали.



Изборът на Светлозара Лазарова за директор на дирекция „Програмно съдържание” в БНТ беше официално обявен миналия четвъртък и хвърли истинска бомба в гилдията. Той е меко казано изненадващ не защото младата журналистка няма качества в професията си, а защото до момента тя не е заемала никакви ръководни постове в медии. Колегите й се чудят как ще ръководи програмата на цели три канала – БНТ1, БНТ2 и БНТ 4, след като не е била шеф дори на едно-единствено предаване. За 15 години трудов стаж в медиите, какъвто от телевизията съобщават, че е натрупала, тя винаги е работила по-скоро по ниските стъпала в йерархията, а сега скача направо на върха. Справка с автобиографията й, която сама е съставила в професионалната социална мрежа Линкдин (LinkedIn), между другото, отчита 12-годишен опит, а не 15-годишен, както са написали от БНТ в официалното си съобщение.

Зара Лазарова отбелязва, че първото й работно място е било в Нова тв през 2014 г., видя репортер на „Уикенд”. В продължение на 4 месеца тя се е занимавала с кратки клипове, свързани с предаванията „Денсинг старс”, „Като две капки вода”, „Големите надежди” и „Извън новините” с Ани Салич. През 2018г. отново в продължение на 4 месеца е била сценарист в „Биг Брадър”. Година по-късно е станала сценарист в „Игри на волята” и е заемала длъжността 6 месеца.

Успоредно с тази временна заетост е работила в БНТ като репортер, ко-водещ и сценарист в предаванията „Здравето отблизо”, „100% будни”, както и в новините на БНТ2. Това е станало в периода 2015-2021г. В „Преди обед” на Би Ти Ви, от чийто ефир я познава огромната част от публиката, Зара се мести през 2021-а. Работата й там е добре позната, тъй като Лазарова е една от най-добрите репортерки в шоуто и единствената, която предизвиква обществен отзвук с работата си, като поставя на дневен ред в обществото проблема с райския газ. Успоредно с това тя работи в сезони 6 и 7 на риалитито „Съврайвър”. Съосновател е и на проекта „Игрите на 90-те”, който цели да насърчи децата да играят аналогово, вместо с телефоните си. Както и да се смята, според данните, които сама е описала, тя има 12 години стаж в медиите, а не 15, както твърдят от БНТ. На базата на този опит тя е назначена за директор на програмата на три от 4-те канала на БНТ.

Не може да се отрече, че Зара Лазарова е талантлива журналистка, харизматична водеща и камерата я обича. Затова много фенове се втурнаха да я поздравяват за новата длъжност. „Честито, Зара! Ще ни липсва в „Преди обед” с нейните прекрасни репортажи и пътувания”; „БНТ има нужда от свеж полъх”; „Ще започна да гледам БНТ заради прекрасната Светлозара!”, пишат хората в социалните мрежи. „Убедена съм, че Светлозара Лазарова притежава необходимите професионални качества, визия и енергия, за да развие програмната политика на БНТ в унисон с обществената мисия на медията“, коментира новата генерална директорка Милена Милотинова, която я е избрала за този пост. Преди Лазарова програмното съдържание в държавната телевизия се ръководеше от далеч по-опитната Валя Гиздарска. Тя с години е била главен редактор на „Здравей, България” по Нова тв, след това започва да ръководи актуалните предавания в Би Ти Ви, после – новините в „България он ер” и едва след всичко това поема програмата на БНТ.

Говореше се, че не Зара Лазарова, а бившият й шеф Георги Тошев ще наследи Гиздарска. Самият той съвсем наскоро обяви в „Черешката на тортата”, че подготвя завръщането си в голяма телевизия, което бе разчетено като индиректно потвърждение на тези слухове. Явно обаче крайното решение е било друго. Не Жоро Тошев, а едно от неговите открития за телевизията зае високата ръководна длъжност.

И друг кадър на Би Ти Ви наскоро беше назначен на много висок пост в БНТ. Това е Веселина Петракиева, която стана директор на дирекция „Новини и актуални предавания”. Тя, за разлика от новата програмна директорка, има доста дълъг опит като ръководител в своята област. Бившата водеща на спортните новини в частната медия – Елена Яръмова, пък е член на управителния съвет на БНТ.