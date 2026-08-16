Виктор Стоянов иска дете от гаджето си. Сватбата е въпрос на време

„Ергенът” Виктор Стоянов и гаджето му Поли Недкова не са почитатели на шумните компании и купоните. Те признават, че са типични интроверти, които предпочитат спокойствието на дома си пред лъскавите светски събития. Вместо да обикалят заведенията, те с удоволствие се потапят в хобитата си - четат, тренират или просто прекарват време заедно, далеч от любопитните погледи.



Това признание на Поли и Виктор в предаването „Черешката на тортата” само затвърди впечатлението, че връзката им става все по-сериозна. От близо две години двамата са неразделни, а отношенията им вече са преминали етапа на първоначалната еуфория и са се превърнали в стабилно партньорство. Близки до двойката разказват, че Стоянов все по-често говорел за бъдещето и не криел желанието си да стане баща. Според хора от обкръжението му сватбата вече била само въпрос на време.

Любовната история на Поли и Виктор започва малко преди участието му в „Денсинг старс”. Докато той впечатлява зрителите на дансинга, красивата актриса често е забелязвана сред публиката. Тогава двамата още пазят отношенията си в тайна и упорито избягват въпросите за личния си живот. Голямото разкриване идва по време на премиерата на филма „Гунди – легенда за любовта”, когато Стоянов без колебание прегръща Недкова пред фотографите и слага край на всички спекулации.

Оказва се, че освен любовта ги свързва и сходният им характер. И двамата се определят като хора, които трудно допускат другите до себе си, ценят личното си пространство и предпочитат малък кръг от близки приятели. Виктор признава, че когато се запали по нещо, може с часове да се вглъбява в него, без да усеща как минава времето. Това важи и за Поли, която също обича да се отдава изцяло на заниманията си. Вместо да търсят непрекъснати развлечения навън, влюбените намират удоволствие в спокойствието на дома си, който според тях е най-доброто място за презареждане след натоварените работни дни. Поли е родом от Габрово, но израства във Варна, където завършва испанска гимназия. След това се насочва към актьорството и преминава през различни театрални школи. Била е част от трупата на Драматичен театър “Стоян Бъчваров”, преди любовта да я доведе в София. В столицата започва нов етап в професионалния и в личния си живот.

Недкова е изключително дисциплинирана. Тя тренира редовно и поддържа отлична форма, което няма как да не направи впечатление на фитнес маниака Виктор. Двамата спортуват заедно, мотивират се взаимно и споделят сходен начин на живот. Стоянов не крие, че държи жената до него да се грижи за себе си, но приятелите му са убедени, че ако Поли забременее, той ще бъде първият, който ще настоява да си даде необходимата почивка.

Любовният живот на Виктор невинаги е бил толкова спокоен. Преди да срещне настоящата си жена, той имаше няколко шумни връзки, сред които с фитнес инфлуенсърката Христиана Парова и с влогърката Мария Тарашманова. Отношенията му и с двете бяха представяни като голямата любов в живота му, но приключиха с болезнени раздели. Риалити героят призна, че е страдал тежко след края на една от връзките си и дори намекна, че е допуснал сериозни грешки.

Малко по-късно съдбата го срещна с Поли и именно тя успя да промени възгледите му за любовта. След голямата популярност, която придоби с първия сезон на “Ергенът”, Стоянов напусна работата си като управител на фитнес зала и пое в съвсем различна посока. Освен че започна да се снима в реклами, той направи и дебют в киното с участие във филма “Чалга” на Мариан Вълев. Режисьорът не спести похвалите си и заяви, че Виктор притежава естествено присъствие пред камерата и голям потенциал.

Сега Стоянов се изявява като инфлуенсър в социалните мрежи и рекламира различни продукти. Въпреки популярността си обаче, той признава, че славата има и неприятна страна. Най-много го дразни, когато хората го снимат тайно, вместо просто да поискат обща снимка. По думите му никога не отказвал на феновете си, стига да подходят открито.

Вместо да се надпреварват кой ще бъде по-често в светлините на прожекторите, Виктор и Поли инвестират времето си в общи преживявания и пътувания. Близките им са убедени, че сходството в характерите им е една от най-големите причини връзката им да продължава да бъде толкова стабилна. Стоянов неведнъж е казвал, че иска силна, самостоятелна и борбена жена – качества, които вижда у Поли. Не е чудно, че все повече хора очакват следващата голяма новина около тях да бъде свързана не с поредната романтична почивка, а с годеж, сватба или дори бебе.



