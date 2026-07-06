Дара влезе в реч на Вучич! Президентът цитира думите й за Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич похвали колко хубави са пътищата в западната ни съседка, като цитира думи на българската певица Дара.

„Видяхте онова момиче от България, Дара, която спечели „Евровизия“, да хвали пътищата в Сърбия. Тя каза: „Когато вляза в Сърбия, съм спасена“. Когато влизате в страната ни от държавите от Европейския съюз, влизате в по много по-добри пътища. Както от посока Хърватия, така и от посока България. Разликата в качеството на магистралите е несравнима“, заяви Вучич, правейки проверка на строителните дейности по високоскоростния път IV Бачки брег – Сръбска Църня.

Вучич посочи, че всяка година държавата отделя значителни средства, за да поддържа магистралите в добро състояние. „Ние ги поддържаме. Харчим около 500 милиона евро годишно за поддръжка. Знаете ли колко пари са това? Карах по участък от магистралата и той буквално приличаше на писта“, допълни сръбският президент.

Победителката в последното издание на „Евровизия“ напоследък има засилено присъствие в обществения живот в Сърбия. Появи се видео, на което жена от западната ни съседка пее и танцува на хита „Бангаранга“.

Сръбският създател на съдържание Желко Маленович, който може да се похвали с хиляди последователи в социалните мрежи, е заснел клипа. Той засне баба си, а Дара с радост коментира случващото се, пише "България Днес'.

„Мила бабо, обичам те. Ти си бангаранга. Направи ми плескавица. Моля те“, обръща се певицата към бабата.

А тя отговаря с усмивка: „Ами, разбира се. Ще взема кайма, малко чесън, малко сол. Омесвам и сплесквам. След което оформям в кръг, слагам в тигана и я изпичам. А когато започне да се пече, сърцето ми направо ще заиграе“.