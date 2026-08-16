Мъжът на Айлин от „Ергенът“ - пръв приятел с бившия мъж на Славена Вътова, измамникът Юлиян Цолов

В края на юли Айлин Бобева, една от най-запомнящите се участнички от втория сезон на „Ергенът“, вдигна приказна сватба на Френската Ривиера. За своя специален ден тя избра Сен Тропе - курортът, превърнал се в символ на лукса, впечатляващите яхти и скъпите бутици. Айлин каза заветното „да“ на своя любим, чиято самоличност продължава да крие, но „Уикенд” успя да намери снимка на мъжа и да разбере кой е той.



Красивата туркиня споделя само инициалите на жениха Б.К. Мъжът се казва Боби Колев и държи да не става известен. От месеци Айлин Бобева публикува снимки с мъжа до себе си, без нито веднъж да покаже лицето му. Виждаха се ръце, силуети, общи моменти, романтични вечери и пътувания, но самоличността му оставаше тайна. През април той й предложи брак, а в края на юли двамата се ожениха. Въпреки старанието да остане извън кадър, самоличността му вече е разкрита. На снимки и видеа от сватбата се виждат инициалите „А и Б“. На други места присъства името „Боби“, а малко след церемонията Айлин промени фамилията си в инстаграм и вече се представя като Айлин Колева.

След проверка единствено на публично достъпна информация най-логичната следа води към Боби Колев – българин, който от години живее и работи в Съединените щати. Според официалния му професионален профил той е управляващ директор в „Морган Стенли Уелт Мениджмънт“, финансов консултант и международен клиентски съветник. Ръководи екипа „Дъ Колев Груп“, който по официални данни на компанията управлява около 10 милиарда долара активи на институционални клиенти към средата на 2024 г. През 2026 г. името му попада и сред отличените финансови консултанти на „Форбс“ във Флорида.

Това не е човек, който е познат на широката българска публика. Кариерата му се развива почти изцяло отвъд Океана и практически отсъства от родното публично пространство. Сред професионалните партньори на Боби Колев фигурират Тереза Веа-Лонзар, Франсис Пина и Крис Реди. На кадри от сватбата се виждат хора, които визуално силно наподобяват част от професионалния му кръг, а профил на човек с името Крис Реди следва Айлин в инстаграм. Разбира се, подобни съвпадения сами по себе си не доказват абсолютно нищо. Колеги могат да присъстват на сватби. Последването в социалните мрежи също не е доказателство за близки отношения. Но когато към тях се прибавят името Боби, инициалите „А и Б“, новата фамилия Колева и останалите публични следи, съвпаденията започват да изглеждат все по-малко случайни.

Колев има близо 30 години професионален опит във финансовия сектор. Кариерата му започва през 1998 г., когато Айлин все още не е била родена, на бюро за търговия с инструменти с фиксирана доходност в „Саломон Смит Барни“. През 2002 г. се присъединява към инвестиционното управление на „Лемън Брадърс“, където работи с корпорации, фондации, фондове за дарения и семейни офиси на клиенти със свръхвисока нетна стойност. След това продължава професионалния си път в „Опънхаймър & Къмпани“ и „Дойче Банк“, преди през 2012 г. да се присъедини към „Морган Стенли“.

В „Морган Стенли“ Колев заема позицията директор „Корпоративни парични инвестиции“, а от 2017 г. е и международен клиентски консултант. Работата му е насочена основно към компании и институционални клиенти, които разполагат със значителни парични наличности и търсят начин да съчетаят запазването на капитала с необходимата ликвидност и конкурентна доходност.

Екипът „Колев Груп“ е един от специализираните екипи за управление на парични средства на „Морган Стенли“. Основните клиенти включват публични и частни компании, институционални инвеститори, компании в пред-IPO етап, семейни офиси, фондации, дарителски фондове, болници, училища и неправителствени организации. Подходът на екипа се различава от традиционния модел на управление на благосъстояние. Фокусът е върху транзакционното управление на корпоративни парични средства и намирането на подходящи инвестиционни възможности според конкретните нужди на клиента. Сред използваните инструменти са фондове на паричния пазар, търговски книжа, депозитни сертификати, американски държавни ценни книжа, общински облигации и корпоративни облигации с инвестиционен рейтинг.

Професионалният профил на Боби Колев е подкрепен и от редица престижни класации. През 2026 г. американския „Форбс“ го класира на 57-о място в категорията „Най-добри финансови консултанти в щата“ за Флорида и района на Маями при частното управление на богатство. Той има и многогодишни отличия от „Форбс“ за най-добри финансови консултанти в отделните щати, както и присъствия в класацията на „Барънс“ за 1200-те най-добри финансови консултанти през 2023, 2024 и 2025 г. Колев е и член на „Чеърманс Клъб“ на „Морган Стенли“. Образованието си получава в „Барух Колидж“ към Градския университет на Ню Йорк, където завършва финанси и счетоводство.

Мъжът очевидно не е човек, който търси медийно внимание в България. Напълно нормално е да не желае участия в телевизионни предавания, интервюта и покани за подкасти само защото е съпруг на популярно лице.

Сред най-близките приятели на Боби Колев е Юлиян Цолов, който е известен в медиите с прякора „българският вълк от Уолстрийт“ и бивш съпруг на „Мис България 2006“ Славена Вътова. Двамата сключиха граждански брак през март 2015 г., а се разведоха преди около 2 години. Цолов е близък с Колев и е присъствал на сватбата му. На публикувани от събитието снимки той се вижда в компанията на хора от професионалния кръг на Колев и най-вече от тунингована брюнетка на име Франсис Пина, която поразително прилича на бившата му жена.

Името на Юлиян Цолов се свързва само с финансови измами, така че е доста озадачаващо, че елитен финансист като Боби Колев му е толкова близък приятел.

Кума на сватбата бе Валерия Георгиева, с която Айлин се сприятели по време на участието им във втория сезон на „Ергенът”. Валерия придружи младоженката до олтара, облечена в елегантна къса рокля в синьо, но дойде без половинката си Ваньо Алексиев. Транспортният бос бе в Сен Тропе, но не отиде на кичозната сватба, защото не иска името му да бъде замесвано със съмнителни господа като Юлиян Цолов и аверите му.

За най-важния си ден Айлин избра изчистена и романтична сатенена рокля в класическо бяло. Моделът следва извивките на тялото и постепенно се разширява към подгъва, оформяйки елегантен силует. Тя заложи на откритите рамене и падналите ръкави. Полата завършва с красив заоблен шлейф. Най-впечатляващият акцент в булчинската визия несъмнено е дългият воал, украсен по края с фина дантела. Закрепен към прибраната коса на Айлин, той допълва романтичното излъчване на тоалета. Младоженката завърши визията си със семпло колие и нежен букет от бели рози.

Айлин е родом от Пирдоп и още от малка мечтае за заможен мъж, който да я измъкне от провинцията и да я заведе в чужбина. Преди Боби Колев туркинята се любеше с иранеца Фарид Джафари, който също е богат, но не колкото Боби. Колев живее в САЩ и почти не се прибра в България, най-вероятно двамата с Айлин са се запознали в Сен Тропе, Монако или Дубай, където Бобева пътуваше често в компанията на Валерия и Ваньо Алексиев, докато не си намери богат мъж. Най-вероятно младоженците ще живеят разделени, защото сключването на брак с американски гражданин не означава автоматично, че българската съпруга получава право да живее и работи в Съединените щати. Мъжът на Айлин е българин, но има американско гражданство. За да се премести при съпруга си, тя трябва да премине през имиграционна процедура и да получи съответната имигрантска виза.

Преди издаването на визата бъдещата имигрантка трябва да премине и през медицински преглед при лекар, одобрен от американските власти. След като всички документи бъдат приети, се насрочва интервю в американското посолство. След успешно приключване на процедурата и издаване на визата жената може да пътува до САЩ. При влизането си в страната с имиграционна виза за съпруга на американски гражданин тя придобива статут на постоянен жител на САЩ. Това е съществената разлика между имиграционната виза и обикновеното туристическо пътуване.

В най-добрия случай са необходими между 9 и 12 месеца, за да получи булката виза, като процедурата може да се забави и до 2 години. Вече видяхме няколко такива примера, но нашенките така и не успяха да получат възможност да заживеят в САЩ, въпреки мъжете американци. Едната е Цеци Красимирова, която се разведе с Майкъл Струмейтис, като причина за края на брака им обяви била невъзможността да получи виза за САЩ. Втората е бившата на Димитър Рачков, Анита Димитрова, която също се омъжи за американеца Ник Стемпер, но не й дават виза заради миналото й на жена на повикване и бракът им буксува. Официално Анита и Ник са семейство, но само на документи и се очаква съвсем скоро да се разведат.

Най-вероятно ситуацията с Айлин ще е подобна, защото не се знае дали ще получи виза и дали младоженците ще издържат 1-2 години разделени. Възрастовата разлика между ергенката и Боби Колев е почти 30 години.