Децата на Блатечки обожават новата му жена Елеонора

Асен Блатечки от известно време изглежда по-спокоен и по-ведър. Причината за тази промяна се нарича Елеонора Янакиева - жената, за която той говори с такава топлота и възхищение, че дори най-скептичните вярват, че в живота му наистина се е появила правилната половинка. Актьорът, който години наред бе приеман за типичното „лошо момче”, днес звучи по съвсем друг начин. Станал е по-мек, по-зрял, а думите му носят онази мъдрост, която идва, когато най-накрая срещнеш правилния човек.

Самият Блатечки признава, че с Елеонора са си паснали буквално във всичко.

„Както казва моя приятел Калин Врачански - „кликнахме си”. Абсолютно си паснахме във всичко. Имаме еднакъв вкус за музика, за храна, за забавление, за филми. Имаме и еднакво чувство за хумор. И двамата обичаме да се шегуваме”, разказва артистът с ентусиазъм. И допълва нещо още по-лично: „Трябваха ми 50 години, за да открия правилния човек за мен. Тя ме впечатли с всичко!”. Блатечки е категоричен, че в думите му няма поза и преувеличение.

Може би една от тайните на спокойствието между двамата се крие в това, че имат по две деца от предишни връзки. Въпреки че смесените семейства понякога могат да бъдат истинско предизвикателство, в техния случай всичко се е случило почти магически. „Синовете ни на секундата се сработиха. Те са страшна любов и наистина са много смешни, непрекъснато ни забавляват. И дъщерите ни станаха приятелки”, казва актьорът и в гласа му личи гордост, облекчение и истинско щастие.

За него това била огромна крачка, защото хармонията между децата понякога е много по-решаваща от тази между партньорите. Наследниците му - 11-годишният Борил и вече порасналата Катерина, която учи в чужбина, напълно приемат Елеонора. Отношението им прави връзката между актьора и червенокосата финансистка още по-гладка. „Когато и децата, и партньорът вървят в една посока, няма напрежение, няма битки за внимание, а само общо желание всичко да се получи”, твърди артистът.

От две години и половина Блатечки и актуалната му избраница живеят под един покрив – в апартамента на Асен в центъра на София. Съжителството им се оказва не изпитание, а потвърждение, че могат да градят общ живот, в който всеки знае мястото си, уважава пространството на другия и позволява на любовта да се развива спокойно, без излишни драми.

Елеонора е стабилна жена с утвърдена кариера – работи в сферата на финансите, в голяма компания за производство на растителни масла и слънчоглед, а преди това е била част от водеща банка. Тя е от онези хора, които не създават шум около себе си, не предизвикват бури, а по-скоро носят ред, структура и доверие. Янакиева често придружава Асен по време на служебните му ангажименти. Стои до него, подкрепя го, но не го задушава с ревност. Явно добре разбира естеството на професията му и факта, че работата му го поставя в постоянен контакт с колежки, екипи и публика. Именно тази увереност – в себе си, в него и във връзката им, е едно от нещата, които най-силно впечатляват Блатечки.

Преди време двамата бяха заедно в Испания, където Асен представи пиесата „Този филм“ заедно с Антоанета Добрева – Нети. След това си подариха цели 20 дни по Черноморието – време, в което още повече се сближили, изчистили ежедневните дреболии и просто се наслаждавали един на друг.

Блатечки, който преживя трудна раздяла с Диляна Попова, сега изглежда напълно примирен с миналото и благодарен за пътя, който го е довел до сегашния му живот. Говори се, че му е било тежко, но след време осъзнал колко е било необходимо да се разделят. Самата Диляна е признавала, че и двамата са твърде темпераментни, упорити, с ярко изразени мнения, което често водело до скандали. Това напрежение, естествено, достигало и до малкия Борил. Днес обаче родителите поддържат нормални отношения заради детето и са оставили бурите в миналото.

Борил учи в Музикалното училище в София. Според баща му е артистичен, музикален и много забавен. Макар че ученето не е особено любимо занимание на момчето, талантът му е очевиден и Блатечки често казва, че вижда в него своята по-млада версия, но и нещо повече – способността да бъде по-добър, по-осъзнат, по-чувствителен.

Дъщерята на артиста – Катерина, вече е завършила архитектура в Лондон. Тепърва й предстои да реши дали ще остане да гради кариера в чужбина или ще се завърне в България. Каквото и да избере, баща й заявява, че безусловно я подкрепя и че именно децата са го научили на най-важното – да бъде по-отговорен, по-грижовен, да слага егото си на заден план и да мисли не само за себе си. „Изведнъж други хора станаха по-важни от мен, и то по един безпрекословен начин”, казвал е неведнъж Блатечки.

Тази пролет той навърши 54 години и, както е разказвал пред свои приятели, вече нито му се сменят партньорки, нито му се търсят нови приключения. Сега иска дом, спокойствие, ред и семейно гнездо. Убеден е, че Елеонора е правилният човек за това. Тя също има развод зад гърба си и добре разбира динамиката на новата връзка, отговорността, деликатността и компромисите. Двамата са на една вълна не само като характери, но и като житейски опит. Асен Блатечки казва, че най-после е намерил жена, която да му донесе онова, което години наред му е липсвало – истинско партньорство, разбирателство и любов, която не изисква доказателства, а просто съществува.