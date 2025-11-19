Последни
Денислава от „Игри на волята" пак се събра с Любо от „Фермата"

Денислава, която зрителите познават добре от „Игри на волята“ и „Къщата на инфлуенсърите“, се върна при свое старо гадже.

 

Още през 2023 година „Филтър“ разкри, че тя е имала връзка с Любомир Иванов от „Фермата“- богат бизнесмен, живеещ в Чикаго, Той е собственик на голяма компания с камиони и за него работят повече от 100 души.

Макар Денислава да е живяла в САЩ, тя се запознава в Любомир в София. Имат връзка повече от полови година, но при едно от пътуванията на бизнесмена настъпва разрив в отношенията им и прекратяват всякаква комуникация.

Тогава Денислава започва нова връзка с Кристиян Кирилов от „София - ден и нощ“. Връзката им не продължава дълго и те се разделят.

След тази история Денислава и Любомир започват да си пишат с социалните мрежи. Бизнесменът има един брак зад гърба си и две деца – момче и момиче. Синът му живее при него, но и дъщеря му прекарва повече при баща си. Любомир споделя, че иска да има голямо и сплотено семейство, което може да създаде с Денислава.

