Оживя шаранът на сексбомба! (ВИДЕО)

Родна сексбомба спаси шаран почти на същия принцип, на който и американските президенти помилват пуйки в техния ден на благодарността.

В нашенския случай обаче нещата станали навръх Никулден. В ролята на спасителка по неволя се превърнала Анна-Мария Чернева, позната от сериала „София, ден и нощ“, както и с други ефектни изяви пред публика.

Аквариум

„Отидох да си купя шаран за готвене, а се прибрах с нов домашен любимец“ - споделя самата Анна-Мария, като обяснява, че за нея този Никулден е специален и ще го помни завинаги. „Уж беше мъртъв, като го купих, изкаран от вода на щанда и като се прибрах вкъщи, го пуснах във вода, докато оправя тигана, а той оживя“ - споделя брюнетката. Тя сметнала, че това за нея е било знак и решила да не отнема живота на сладководната риба. Пуснала шарана във ваната си, където той доста живнал и все под струята на крана заставал. Тя дори показа клип, в който шаранът обикаля насам-натам из ваната й. „Сега ще трябва да купувам аквариум“, обяснява Чернева. Някои обаче я посъветваха в социалните мрежи да пусне рибата да плува на воля из някой водоем.

Силикон

Мис Силикон 2018 напоследък представя из родината театралния спектакъл „Прекалено напудрено и адски фалшиво“, в който участва доста успешно, като проявява и стабилно чувство за хумор. Анна-Мария е жената до ММА боеца Христо Минков.