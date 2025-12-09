Калин Врачански ли ще е следващият Джеймс Бонд?

"Естествено, че искам да изиграя Джеймс Бонд! Как да не искам! И дано ми се случи!". Така сексимволът на българския театър от миналия век Калин Врачански отговори на въпрос на "България днес" дали иска да влезе в ролята на най-известния в света агент на британското разузнаване, чийто образ е създаден в далечната 1952 г. от писателя Иън Флеминг и за неговите премеждия по света той разказва в 12 романа, а по-късно Холивуд прави десетина филмови истории за успехите на славния разузнавач.



Иначе Калин Врачански е запален моторист от години и с нетърпение очаква ритуалното шествие в началото на пролетта за откриването на новия мотосезон, за да яхне своя мощен "звяр". Актьорът обаче не пропуска и представленията в шоурума на марката, която внаса возила на две колела, които се включват в каскадите на последния филм за Джеймс Бонд - "Смъртат може да почака".

"И каскадите ще мога сам да си изиграя, досущ като Джеймс Бонд", шегува се Калин Врачански.



За предстоящите коледни празници той казва, че ще ги прекара със семейството си у дома и малката си първородна дъщеричка Теа. Малката красавица, за която баща й настоява, че му е ордала кожата, е плод на любовта на актьора с дъщерята на режисьора Краси Ранков - Златина.



Талантливата брюнетка от години се занимава с филмови и телевизионни продукции и зад гърба си има десетки реализирани проекти с международни локации. Кариерата й във филмопроизводството започва първо като секретар на продукция, после се издига до координатор, минава през младши продуцент и днес вече работи като старши продуцент. Златина Ранкова може да се похвали с работата си върху сериалите "Бившата съпруга", "Отчаяни мерки" и "Мистериите на мадам Блан" и много други филмови телевизионни поредици, но в момента отлежда малката си рожбичка у дома.



"Теа е добре, не спира да расте, проговори думички, казва мама, тати и куп други неразбираеми срички, но памперъст все още не сме махнали, тя е малко, сега навърши година и три месеца.. Но иначе проходи, да ви кажа направо протича, но хубавото е, че през нощта Теа вече спи спокойно и това много ни радва", изпълнен с нежност разказва Калин Врачански и допълва, че не знае коя от двете момичета в живота си обича повече - дали Златина или Теа, но е убеден, че е открил истинската силна вечна любов в тях двете.