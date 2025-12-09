Део: Големият ми син щеше да си отиде в ръцете ми https://hotarena.net/laifstail/deo-golemiyat-mi-sin-shteshe-da-si-otide-v-racete-mi HotArena.net

"Големият ми син Боби щеше да си отиде в ръцете ми от задавяне с бонбон." Този кошмарен за всеки родител спомен сподели първо с "България Днес" Деян Славчев - Део.

"Случи се в спалнята. Боби беше глътнал дропсов бонбон. Буквално го виждах как си отива! Първата ми реакция беше да го обърна с главата надолу и да го изтръскам, но бонбонът не излезе", описва преживения ужас блондинът, който неусетно навърши половин век преди няколко дни.

Тогава на шоумена му хрумнало да приложи т.нар. техника на Хелмидж, най-сигурното спасение в подобни случаи. "Реших да го сложа върху гърдите си и двамата да гледаме напред и после натиснах с всичка сила върху гръдния кош. И бонбонът изхвръкна! На три метра напред!", едва си поема дъх от напрежение, докато разказва за стресовата ситуация Део.

Върне ли се и досега към миговете на премеждието, той признава, че го облива студена пот.

"Ето, и сега настръхвам, докато ви разказвам това нещо!", потръпва водещият на Спорт тото.

"Не съм викал след това лекар, защото Боби беше в кондиция. Задавянето продължи може би по-малко от минута, но на мен ми се стори безкрайна. В такива моменти времето спира. В такива супер кризисни ситуации адреналинът избухва, последван от рязък спад и човек се чувства изключително изтощен", каза още за вестника шоуменът.

За щастие бонбонът не е бил влязъл много навътре в трахеята на 5-годишния тогава първороден син на Део. "И затова изхвърча като тапа", спомня си той.

Сега блондинът отчита като своя грешка, че тогава е дал дропсов бонбон на Боби. "Те не са за толкова малки деца. Моя е вината, че го допуснах. И никога повече не му дадох такъв бонбон, нито на втория ми син, докато не пораснаха", посочва "обецата на ухото си" Део.

Раждането на по-малкия наследник на шоумена пък е белязано от здравни изпитания за половинката му.

"Жена ми Мариана имаше тежка втора бременност. От един момент нататък й забраниха да се движи. Всеки ден си биеше инжекции в корема - 268 за целия период на бременността", терзае се и досега като грижовен съпруг и баща Део.

"Най-голямото предизвикателство в живота ми и заради това, което изживях с Боби, е родителството", тегли чертата водещият на Спорт тото. Но стремежът му е да осигури възможно най-комфортните условия на домочадието си в къщата в Годеч.

"И там преминахме през всякакви ситуации - от ипотекирането на жилището, в което живеехме, през събирането на всички разрешителни от всевъзможни инстанции до строителството на къщата", разкрива още шоуменът.

Желаем на него и семейството му само хубави неща през новата година!